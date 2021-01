Nederlandse acteur Sander Jan Klerk in internationale serie "Glow & Darkness"

De Nederlandse acteur Sander Jan Klerk speelt een rol in de internationale televisieserie “Glow & Darkness”. De serie is geschreven, geregisseerd en geproduceerd door Jose Luis Moreno en Dreamlight International Productions. Gebaseerd op een idee van Alejandro Guillermo Roemmers.



Klerk speelt de rol van Hermann of Thuringia, de kapitein van keizer Frederick I Barbarossa. Het verhaal speelt zich af in de 12de en 13de eeuw. Middenin de strijd tussen keizers, sultans en pausen vertelt Glow & Darkness het verhaal van de met elkaar verweven verhalen van personages als Saladin, Keizer Frederick I Barbarossa, Richard I Leeuwenhart, Francis van Assisi en Eleanor van Aquitaine. Het is de tijd van de provençaalse literatuur en de kruistochten. Veel van deze karakters zijn historische figuren geworden.



De serie bestaat uit een internationale cast, met oa. Denise Richards, Jane Seymour, Bruce Davison en Joan Collins.



De opnames vonden plaats op verschillende locaties in Spanje, Marokko, Italië, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Turkije. Klerk was in Nederland onder meer te zien in series als ZOOP en GTST en internationaal in verschillende commercials. Ook werkte hij als stemacteur aan de Amerikaanse film “The Hitman’s Bodyguard”. Glow & Darkness zal te zien zijn in 2021.