Joris Luyendijk verzorgt Menno Simons-lezing

Journalist en antropoloog Joris Luyendijk verzorgt de achtste editie van de Menno Simons-lezing. Luyendijk werd bij het grote publiek vooral bekend door zijn werk als Midden-Oosten-correspondent en als schrijver van diverse boeken. In de Menno Simons-lezing, die plaatsvindt op zaterdag 7 december in Leeuwarden, zal hij ingaan op het thema ‘omgaan met verschil’.



Luyendijk (1971) werkt en werkte onder meer voor NRC Handelsblad, de NOS, Radio 1, de Volkskrant en De Correspondent. Voor de VPRO presenteerde hij het tv-programma Zomergasten en Wintergasten. Ook geeft hij regelmatig (gast)colleges en houdt hij lezingen en TED Talks. Naar aanleiding van zijn ervaringen als student in Egypte en later als correspondent in het Midden-Oosten schreef Luyendijk onder meer Een goede man slaat soms zijn vrouw en Het zijn net mensen. Met dat laatste boek won hij de NS Publieksprijs, nadat hij eerder al was uitgeroepen tot Journalist van het jaar. Van 2011 t/m 2013 hield hij in opdracht van The Guardian een blog bij vanuit het hart van de financiële wereld in Londen, wat resulteerde in het boek Dit kan niet waar zijn: onder bankiers. Dit werd het best verkochte boek van 2015. In zijn meest recente boek Kunnen we praten gaat Joris Luyendijk in gesprek met mensen die, net als hij, het vertrouwen in de traditionele politieke partijen, grotendeels of helemaal kwijt zijn.



Het thema van de lezing van Luyendijk wordt ‘Omgaan met verschil’. “Dat is een thema dat ik al langer eens wilde uitdiepen”, vertelt Luyendijk. “De uitnodiging voor deze lezing biedt daar een mooie gelegenheid voor.” De Menno Simons-lezing is een initiatief van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de overkoepelende organisatie van de Nederlandse doopsgezinden. Met de lezing wil zij kerk en wereld bij elkaar brengen rondom een thema dat past bij de doopsgezinde identiteit. De lezing is vernoemd naar de Nederlandse kerkhervormer Menno Simons, grondlegger van de internationale doopsgezinde geloofsgemeenschap. De voorgaande lezingen werden gehouden door achtereenvolgens Abram de Swaan, Louise Fresco, Hans Achterhuis, Maurits Groen, Erik Borgman, Petra Stienen en Jan Terlouw.



De Menno Simons-lezing wordt gehouden op zaterdag 7 december (aanvang 15:00), in het kerkgebouw van de doopsgezinde gemeente in Leeuwarden. De lezing is gratis toegankelijk en staat open voor alle geïnteresseerden. www.doopsgezind.nl