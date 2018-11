SOLARWATT wint Design Award 2019 met zonnepaneel als dakbedekking

De Duitse Raad voor Design (Rat für Formgebung) heeft SOLARWATT bekroond met de Duitse Design Award 2019 voor de EasyIn-zonnepanelen die worden geïntegreerd in het dak. Het glas-glas-zonnepaneel, dat ter vervanging dient van normale dakpannen, ontving de prijs in de categorie 'Excellent Product Design'. "Als premium fabrikant willen we onze klanten design van superieur niveau aanbieden bovenop de producten die technisch gezien inmiddels uit de kinderziektes zijn. Meer en meer huizenbezitters willen iets speciaals en hechten steeds meer waarde aan esthetiek," aldus Erik de Leeuw, Directeur van SOLARWATT Nederland.



Het in het dak geïntegreerde EasyIn-zonnepaneel overtuigde de jury niet alleen met het ontwerp, maar ook dankzij het speciale kostenbesparende voordeel voor consumenten. Voor iedereen die een huis gaat bouwen of die een dakrenovatie overweegt, vormt EasyIn een kostenbesparend alternatief voor zonnepanelen die op het dak worden geïnstalleerd. De zonnepanelen worden rechtstreeks op de dakbalken geplaatst en vervangen zo gewone dakpannen. Daardoor hoeft de huizenbezitter minder dakpannen aan te schaffen. "Onze in het dak geïntegreerde zonnepanelen zijn niet alleen mooi, maar ze zijn ook enorm duurzaam. U kunt erop vertrouwen dat ze tientallen jaren schone zonne-energie genereren, dus ze zijn goed voor uw portemonnee én het milieu. Wat wil een mens nog meer?" vervolgt De Leeuw.



Deze dakplaten ter grootte van een standaard zonnepaneel, worden al sinds 2011 geproduceerd en sinds 2017 worden ze in de zeer robuuste glas-glas-variant gemaakt. Als stroomopwekkende dakbedekking vormen deze panelen een prachtige aanvulling op het productaanbod van zowel elektriciens als dakbedekkers die graag willen voorzien in bijzondere wensen van hun klanten.



Twee prijzen op rij voor SOLARWATT



Dit is de tweede keer dit jaar dat een product van de zonne-energiesysteemleverancier uit Dresden in de prijzen van de Duitse Raad voor Design valt: in juni werd de SOLARWATT MyReserve-accu bekroond met de Duitse Innovation Award 2018.



De Duitse Design Award wordt sinds 2012 jaarlijks uitgereikt en is een van de designwedstrijden met het hoogste aanzien ter wereld. Ieder jaar beoordeelt een jury van zwaar kaliber de producten die worden ingediend door bedrijven uit de product- en communicatiedesignwereld, die allemaal op hun eigen manier pionier zijn in het internationale designlandschap. De prijsuitreiking van de Duitse Design Awards 2019 zal plaatsvinden op 8 februari 2019 tijdens de vakbeurs Ambiente in Frankfurt.



Over SOLARWATT:



Het wereldwijd opererende SOLARWATT GmbH is opgericht in 1993 en is inmiddels uitgegroeid tot de toonaangevende Duitse fabrikant van complete zonne-energiesystemen. Het bedrijf is Europees marktleider op het gebied van glas-glas-zonnepanelen en is een van de grootste leverancier van energieopslagsystemen. Al 25 jaar lang staat SOLARWATT garant voor premium kwaliteit, Made in Germany. SOLARWATT is via investeringsbedrijven voor bijna honderd procent in handen van Stefan Quandt, tevens grootaandeelhouder van BMW. Internationale namen als BMW i, Bosch en E.ON werken samen met het bedrijf uit Dresden, dat circa 350 medewerkers wereldwijd telt.



Ga voor meer informatie naar Solarwatt.nl.