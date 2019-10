Oad compenseert als eerste busreisorganisatie standaard CO2 uitstoot

Enter, 29 Oktober 2019 – Oad gaat met ingang van het komende zomerseizoen voor al haar busreizen de CO2-uitstoot compenseren.



Arjan Koster, directeur Oad: “Reizen is fantastisch, maar heeft helaas ook een negatief effect op het klimaat. Ondanks dat reizen per touringcar al één van de minst vervuilende vormen van transport is, vinden wij het als reisorganisatie belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen wanneer het gaat om duurzaam reizen.”



Oad is hiermee de eerste busreisorganisatie in Nederland die al haar busreizen standaard aanbiedt met compensatie voor CO2-uitstoot. Hiermee maken we dus de keuze voor de klant zonder dat ze er extra voor hoeven te betalen. Zo kan onze klant onbezorgd en verantwoord op reis.



Hiervoor is de samenwerking aangegaan met GreenSeat, onderdeel van Climate Neutral Group. GreenSeat heeft op de compensatie van de totale uitstoot van alle busvervoer van Oad berekend. Met het bedrag dat hiermee gemoeid is, worden een drietal projecten financieel ondersteund welke huishoudens in ontwikkelingslanden toegang geven tot duurzame energie.



Marjan Verbeek, Strategic Partnership Manager GreenSeat: “Wij zijn zeer verheugd met deze stap van Oad. Zij lopen hiermee voorop in de busreissector en hopen dat meerderen zullen volgen.



Met deze stap speelt Oad in op de steeds sterker worden wens vanuit haar klanten om een steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Uiteraard is CO2-uitstoot reduceren het einddoel maar compenseren van de CO2-uitstoot is de eerste stap om bij te dragen aan een beter klimaat. Men zal blijven reizen en in afwachting van de duurzame ontwikkelingen vanuit de mobiliteitsbranche wil Oad als touroperator vooruitstrevend zijn met deze stap. Ook vanuit de brancheorganisatie ANVR wordt er steeds meer aandacht besteed aan duurzaam reizen. Zo tekende Oad tevens het International Tourism Plastic Pledge, waarmee zij verklaren zich in te zetten voor het verminderen van plasticvervuiling op vakantiebestemmingen.