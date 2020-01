Persbericht: YoungOnes realiseert 1.000% omzetgroei in 2019

Freelanceplatform groeit van 5 ton naar 5,5 miljoen omzet in 1 jaar tijd



Online freelanceplatform YoungOnes heeft in 2019 een recordgroei van 1.000 procent weten te realiseren en ging van 5 ton omzet in 2018 naar 5,5 miljoen euro omzet in 2019. “De platformeconomie is in de afgelopen jaren explosief gegroeid”, zegt Pim Graafmans, Managing Director van YoungOnes. “De voorspelling is, mede door de komst van de WAB, dat deze invulling van flexibele arbeid alleen maar groter en belangrijker wordt.” De start-up, die in 2017 is ontstaan als tech-start-up uit het YoungCapital Fund, heeft in 2019 50.000 matches tussen opdrachtgevers en freelancers gemaakt.



Jonge freelancers

“We hebben inmiddels 13.000 geverifieerde freelancers op het platform, die werken voor 1.150 actieve opdrachtgevers door heel Nederland”, zegt Pim. “Daar komen iedere week nog eens 300 geverifieerde freelancers bij.” Vooral de bereidheid onder jongeren om te freelancen, is erg groot. De gemiddelde leeftijd van de freelancers is 22 jaar. Deze jongeren werken voor ad-hocdagklussen in diverse branches, zoals retail, logistiek, promotie en events. In totaal hebben de freelancers via ons platform ruim 300.000 uur gewerkt. In de horeca, catering en events zijn de meeste uren gewerkt.



Door het grote aantal succesvolle matches heeft YoungOnes zelf ook een enorme ontwikkeling kunnen doormaken. “We hebben afgelopen jaar prijzen, zoals de Red Dot Award en de SpinAward, in ontvangst mogen nemen. Daar zijn we trots op, maar zonder deze freelancers zijn we nergens. Dus we hebben vorig jaar december de allereerste Gig Worker of the Year-award uitgereikt aan een van de freelancers. Dat was voor ons dé manier om de gewaardeerde freelancers te bedanken voor hun inzet.” Daarnaast is YoungOnes afgelopen jaar ook in eigen medewerkers verdubbeld. “We zitten nu met twintig medewerkers in een nieuw pand in hartje Breda. Met dit team hebben we al veel mooie dingen bereikt, zoals een brancheoverschrijdende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die we samen met No Risk hebben weten te ontwikkelen. En we hebben ons laten horen in politiek Den Haag over de toekomst van flexibele arbeid”, zegt Pim.



Time to match

De gemiddelde tijd die eroverheen ging in 2019 om een match te maken via het platform, is vier minuten. “Sommige matches worden al binnen enkele seconden gemaakt”, zegt Pim. “Het is heel fijn om te merken dat de snelheid en het gemak van het platform zo goed aanslaan bij zowel de freelancer als de opdrachtgever. Deze snelheid willen we volgend jaar nog meer gaan uitbouwen, daarom gaan we de techniek in eigen huis halen om nog sneller te kunnen ontwikkelen. Met als doel onze diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.”



2020

De doelen die YoungOnes zich voor 2020 stelt, is een groei van 300 procent, naar 16,5 miljoen euro omzet. “Om dit te verwezenlijken moeten wij groeien in aantal opdrachtgevers en willen we de huidige groeicurve wat betreft het aantal freelancers vasthouden”, zegt Pim. Met de komst van de WAB kiezen opdrachtgevers en jongeren massaal voor een overstap naar het freelancemodel. “Je ziet dat jongeren de flexibiliteit verlangen waar de WAB geen ruimte voor biedt. Die willen ‘s ochtends beslissen dat ze diezelfde dag een klus gaan doen. Het platform geeft ze die vrijheid om direct een klus te accepteren en aan de slag te gaan”, zegt Pim. YoungOnes verwacht daarmee komend jaar een goede uitkomst te bieden voor nieuwe opdrachtgevers en freelancers. Daarnaast kijkt het platform naar een internationale expansie in bijvoorbeeld Duitsland.



Over YoungOnes

Freelance klusplatform YoungOnes matcht actueel vraag en aanbod voor tijdelijke klussen, door freelancers en opdrachtgevers via het platform aan elkaar te verbinden. De tijdelijke dagklussen die op het platform aangeboden worden, de zogenaamde gigs, variëren van klussen in de horeca, retail, logistiek en fieldmarketing tot de evenementenbranche. De platformeconomie, waar YoungOnes deel van uitmaakt, heeft de afgelopen jaren bestaansrecht verworven binnen de snel veranderende arbeidsmarkt. YoungOnes is in 2017 ontstaan als tech-start-up uit het YoungCapital Fund en heeft inmiddels 65.000 matches tussen opdrachtgevers en freelancers gemaakt.