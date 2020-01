Appelschil maakt het verschil: Fooditive lanceert natuurlijke zoetstof

Wat voor anderen afval is, is een primaire grondstof voor Fooditive. Haar nieuwe 100% natuurlijke zoetstof is gemaakt van appel- en perenresten. Dit maakt het een suikervervanger zonder chemicaliën en allergenen. De zoetstof werd ontwikkeld nadat de Jordanese oprichter en voedselwetenschapper Moayad Abushokhedim had gemerkt dat de industrie, waarin vele miljarden dollars omgaan, gedomineerd werd door ongezonde zoetstoffen. Het startsein voor Fooditive.



De missie van Fooditive is “het ontwikkelen van levensmiddelenadditieven die bijdragen aan een gezonder lichaam en een gezonder milieu” (Abushokhedim). In 2019 trok Fooditive de aandacht van de Rabobank en ontving het een Innovatielening.



“Wij hebben Fooditive een Achtergestelde Innovatielening verstrekt omdat wij het merk als een zeer kansrijke start up beschouwen. Ze produceren plantaardige zoetstoffen uit afval van appels en peren. Zo dragen ze eraan bij dat de Europese voedingsindustrie een gezonder alternatief heeft voor chemische zoetstoffen. Bovendien helpt het voedselverspilling tegen te gaan. Dit past binnen onze visie Banking for Food: Rabobank wil ondernemers in de landbouw en voedselketen ondersteunen om bij te dragen aan het duurzamer voeden van de wereld” (Wiel Hopmans, accountmanager MKB bij Rabobank Rotterdam).



Momenteel ontwikkelt Fooditive andere producten op het gebied van voedselingrediënten. Meer nieuws hierover zal later dit jaar bekend worden. De zoetstof voldoet aan de biologische normen van de EU, reden waarom Fooditive het SKAL-certificaat ontving. Hierdoor kan het naast de reguliere zoetstof ook een biologische versie produceren. In 2019 ging Fooditive een duurzame samenwerking aan met het externe productiebedrijf Bodec en gingen de eerste producten met daarin de zoetstof met 0 calorieën naar de supermarkten. Dit jaar zal het aantal producten met Fooditive sweetener sterk groeien.



Vorig jaar startte Fooditive een samenwerking met Rotterdam Circulair, een organisatie die zich richt op het verminderen en recyclen van afval. Haar ultieme doel is in 2030 de transitie van een lineaire naar een circulaire economie te realiseren.



Omdat Fooditive de traditionele industrie uitdaagt en transformeert vanuit een groener, gezonder en duurzaam perspectief spelen zij een belangrijke rol bij het behalen van dit doel.



“Moayad is een bedreven ondernemer die als buitenstaander snel een positie heeft weten te verwerven in Rotterdam.Een voorbeeld voor vele start-ups in Rotterdam, Nederland en de hele wereld. Hij is authentiek, heeft het netwerk zich snel eigen gemaakt en heeft doorzettingsvermogen” (Amelia Oei, projectmanager gemeente Rotterdam).



Nu het zaadje geplant is en de belangstelling voor de innovatieve zoetstof groeit, zal 2020 een belangrijk jaar worden voor Fooditive.