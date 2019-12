Persbericht: Matrixian Public lanceert verkeersborden database

Amsterdam - Matrixian Public zet de volgende stap in het mobiliteits domein door het ontsluiten van een landelijke verkeersborden database, gericht op mobiliteitsdata management voor de publieke sector. Deze specifieke dienstverlening start in 2020 en wordt getoond op de Matrixian Kaart.



3 miljoen verkeersborden



In Nederland staan op het moment ongeveer 3 miljoen verkeersborden. Dit betekent dat – over het hele Nederlandse wegennet genomen – er bijna 22 borden per kilometer weg staan! Dit oerwoud van verkeersborden leidt tot veel verkeerschaos met alle daarbij horende gevolgen. Zo schat Veilig Verkeer Nederland dat 600.000 van deze borden overbodig zijn en zelfs tot gevaarlijke situaties kan leiden. De reden hiervoor is dat verkeersdeelnemers door de bomen het bos niet meer zien en verward raken door alle keuzemomenten. Ter illustratie; in Culemborg bevindt zich een rotonde waar alleen al meer dan 70 verkeersborden staan.



Noodzaak



“Er is dus een noodzaak om in te grijpen” aldus Luke Liplijn, CEO van Matrixian Group.“ Er spelen op dit moment een aantal thema’s die ervoor zorgen dat er een groot aantal borden verwijderd of vervangen worden. De stikstofproblematiek zorgt ervoor dat op korte termijn de “130km/u” borden vervangen moeten worden voor “100km/u” borden. Daarnaast hebben steeds meer gemeenten de wens om duurzame materialen te gebruiken, de intreding van de bamboe verkeersborden is hier een voorbeeld van. Last but not least: Veel verkeersborden zijn nu geplaatst zonder een verkeersbesluit. Zo worden jaarlijks tienduizenden boetes succesvol aangevochten omdat er geen officieel verkeersbesluit aan een gebod of verbod hangt. Wanneer er geen officieel verkeersbesluit te vinden is voor een verkeersteken is de verkeersregel niet meer sanctioneerbaar. Dat kost de Nederlandse schatkist veel geld en is frustrerend voor veel weggebruikers.



Verkeersborden op de kaart



“De verkeersborden data zal open komen te staan op de Matrixian Kaart. We starten in het eerste kwartaal van komend jaar met het online zetten van de verkeersborden van 4 steden waaronder alle verkeersborden van Amsterdam. Daarna volgt de rest van Nederland, streven is om in 2020 alle verkeersborden online beschikbaar te hebben op de kaart. Op dit moment bieden wij op deze Kaart al veel andere data aan. Denk hierbij aan zoals venstertijden, milieuzones en beperkingen van bijna alle gemeenten. Zo kunnen navigatie software leveranciers rekening houden met gebieden waar kinderen vaak oversteken zoals bij basisscholen.” Aldus Luke Liplijn.