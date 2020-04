Digitale oppas voor ouders die worstelen met werk en homeschooling

Once Upon a Land helpt ouders tijdens de coronacrisis. De digitale oppas organiseert activiteiten voor kinderen, zodat ouders beter kunnen werken.



Amsterdam. Once Upon a Land lanceert de digitale oppas. Ouders kunnen hun kinderen via een videoverbinding allerlei online activiteiten aanbieden, zodat ze zelf de tijd en rust ervaren om productief te kunnen werken. Aanmelden kan via WhatsApp, voor activiteiten waar de kinderen een half uur tot een uur zoet mee zijn.



“Normaal gesproken zijn we een platform voor zakelijke video’s. Om thuisonderwijs mogelijk te maken hebben we dat al uitgebreid met Orangevine Meet, nu Zoom overbelast is en bovendien in opspraak is geraakt. Meet biedt online instructies, een videoportaal en videogesprekken in meerdere digitale kamers. Toch kregen we van veel ouders de vraag hoe ze hun homeschooling kunnen combineren met de momenten dat ze zelf aan het werk moeten zijn. Daarvoor hebben we Once Upon a Land gelanceerd. Als live digitale oppas, met allerlei leuke activiteiten én huiswerkbegeleiding voor de kinderen,” aldus Moriam Hassan Balogun, mede-oprichter van Orangevine.



Ouders kunnen hun kinderen aanmelden via WhatsApp. Voor online activiteiten zoals de TekenSquad met Sophie (voor kinderen van 4 tot 6 jaar) en voor de Geweldige Verhalenhoek met Jasmin (voor kinderen van 2 tot 4 jaar). Andere populaire activiteiten zijn de CreaBea Knutselhoek met Senna en de Spelletjeshoek met Jade. Het zijn enthousiaste jongeren, die online oppas aanbieden aan ouders die tijdens de homeschooling ook zelf graag willen kunnen blijven werken.



"Mijn dochter kon deelnemen aan een digitale tekenles van Once Upon A Land. Ze vond het geweldig! Haar contact met de begeleider was leuk om te zien. Ze giechelden en spraken alsof ze elkaar heel lang kende. Ik heb heerlijk een rustmoment voor mezelf kunnen pakken. Geweldig dit," vertelt moeder N.Karemi uit



Once Upon a Land is een initiatief van Orangevine, dat met de nieuwe Meet-service scholen helpt met online onderwijs. Onderwijsdirecteur van het I Am College Robert Stompff vertelt: “We moesten van de een op de andere dag omschakelen naar volledig online onderwijs. Dankzij onze eigen leraren en de op maat ingerichte online-omgeving is dat in no-time gelukt.”



Orangevine gebruikt dezelfde Meet-software ook voor de live digitale oppas. Als afgeschermd en gepersonaliseerd videoportaal voor leerlingen, docenten en ouders. En voor de kleinste kinderen, om die samen met de jongeren waarmee Once Upon a Land samenwerkt een digitale oppas aan te bieden en de ouders productiever te kunnen werken. Zij kunnen hun kinderen aanmelden via WhatsApp, op zakelijk telefoonnummer 06 3400 4753. Meer informatie is te vinden op https://www.onceuponaland.nl



Over Orangevine en Once Upon a Land



Orangevine is opgericht door twee ervaren ondernemers en is uitgegroeid tot een platform voor zakelijke video’s. De Amsterdamse start-up heeft een oplossing ontwikkeld voor het MKB en nu ook voor scholen die online onderwijs willen aanbieden. https://www.orangevine.net/.