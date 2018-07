Zomerspektakel Ondine van Het Nationale Theater groot succes!

Het Nationale Theater sloot het succesvolle seizoen af met het zomerspektakel Ondine, dat exclusief te zien was in de Koninklijke Schouwburg. Maar liefst 7.500 bezoekers zagen de 15 voorstellingen in een compleet verbouwde schouwburg, die voor de gelegenheid omgetoverd was tot een onderwaterwereld. Primeur in het spectaculaire decor was de orkestbak die met 12.000 liter onder water werd gezet. Vele bezoekers hebben genoten van workshops, fototentoonstelling, watercocktails en dergelijke, en vertoefd op het speciaal gebouwde terras



Vanwege de grote belangstelling besloot Het Nationale Theater nog vóór de laatste try-out een extra voorstelling toe te voegen aan de speelperiode. Ondine was te zien van dinsdag 19 juni tot en met zondag 8 juli.







Een aantal enthousiaste reacties van bezoekers:



-De voorstelling Ondine, was een geweldige ervaring. De voorstelling boeide en de special effects waren prachtig. Wij zouden hem graag nog een keer willen zien, helaas is dat niet meer mogelijk. We zouden dan graag nog meer familie willen mee nemen. Complimenten voor iedereen die deze voortelling mogelijk heeft gemaakt!



-Wij hebben genoten van de voorstelling maar ook van de evenementen er omheen. Leuk en lekker was de maaltijd op het terras. Wij hebben een workshop gedaan. Al met was het een prachtige namiddag en avond.



-Ik heb de voorstelling 2x gezien omdat ik het graag wilde delen met vrienden en hen de voorstelling cadeau heb gedaan. Uiteraard ben ik weer meegegaan. Bijzondere voorstelling, maar ook de aankleding van de schouwburg, de balkons, en de mogelijkheid om water te tappen, heerlijk.





Persquotes:



Volkskrant: ‘De Mans bewerking en regie zijn een mengeling van meligheid, wonderbaarlijke theatertrucs, grootse massa scènes, gender neutrale waterballetten en intieme momenten.’



NRC Handelsblad: 'Hoofdrolspeelster Evgenia Brendes is een ontdekking: in een prachtige mengeling van onschuld en geleidelijk toenemende wanhoop weet ze aan de ijle verschijning van nimf prachtige diepte te geven. Ze heeft een zangrijke, licht-dramatische stem.'



Telegraaf: Evgenia Brendes zet een even kwetsbare als krachtige Ondine neer, Joris Smit is erg grappig als de ijdele Hans en Mark Rietman steelt de show als een nogal foute illusionist. Maar ook Jaap Spijkers en Sylvia Poorta zijn heerlijk als vissersechtpaar en zelfs een bescheidener rolletje als dat van Kamervrouw wordt prima ingevuld door Keja Klaasje Kwestro.'



Ook in 2019 zal Het Nationale Theater het seizoen afsluiten met een zomerspektakel. Wat het wordt houden we nog even geheim, een tipje van de sluier lichten we alvast op.



Theu Boermans zal deze voorstelling regisseren maar de titel zal aan het begin van het nieuwe seizoen worden bekendgemaakt.



Ondine is onderdeel van het jubileumjaar Feest aan Zee. In 2018 wordt de tweehonderdste verjaardag van badplaats Scheveningen gevierd met talloze activiteiten.



Andere mooie samenwerkingen waren met Dunea, Mauritshuis, Trashure Hunt, Muzee, Stichting Noordzeevis en Haags Matrozenkoor.