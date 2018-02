Teva rondt desinvestering 'Womens's Health' activiteiten af

Jeruzalem, 1 februari 2018 – Teva Pharmaceutical Industries Ltd., (NYSE and TASE: TEVA) maakt vandaag bekend dat het de desinvestering van de producten in het ‘Women’s Health’ assortiment – contraceptie, vruchtbaarheid, menopauze en osteoporose – heeft afgerond voor $ 703,- miljoen in contanten. Het assortiment, dat buiten de Verenigde Staten wordt verkocht, omvat Ovaleap®, Zoely®, Seasonique®, Colpotrophine®, Actonel® en aanvullende producten. Het bedrijf zal de naam “Theramex” krijgen.



"De mededeling van vandaag markeert de voltooiing van Teva's geplande desinvestering van producten voor de gezondheid van vrouwen", aldus Michael McClellan, Executive Vice President en Chief Financial Officer bij Teva. "Teva is erg verheugd om vandaag de desinvestering van ons wereldwijde assortiment met producten voor de gezondheid van vrouwen af te ronden. Dit zorgt voor een aanzienlijke geldstroom die nodig is om onze leningen af te kunnen betalen. Met de afronding van de transactie van vandaag heeft Teva in totaal $ 2,48 miljard ontvangen uit de desinvestering van de producten voor de gezondheid van vrouwen, hoger dan de eerder aangekondigde verwachte opbrengst van $ 2,3 miljard."



Morgan Stanley trad op als financieel adviseur voor Teva, Ernst & Young diende als boekhoudkundig adviseur en Goodwin Procter is juridisch adviseur van Teva voor de transactie.



Rothschild & Co, Royal Bank of Canada, Jefferies LLC en Barclays fungeerden als financiële adviseurs voor CVC Capital Partners voor de transactie. Latham Watkins en Jones Day traden op als juridisch adviseurs van CVC Capital Partners.



Over Teva



Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE en TASE: TEVA) is een toonaangevend wereldwijd farmaceutisch bedrijf dat hoogwaardige, patiëntgerichte gezondheidszorgoplossingen levert die dagelijks door ongeveer 200 miljoen patiënten in meer dan 60 markten worden gebruikt. Het hoofdkantoor is gevestigd in Israël, Teva is 's werelds grootste producent van generieke medicijnen en maakt gebruik van zijn assortiment van meer dan 1800 moleculen om een ​​breed scala aan generieke producten te produceren op bijna elk therapeutisch gebied. Op het gebied van innovatieve medicijnen heeft Teva de toonaangevende innovatieve behandeling voor multiple sclerose, evenals ontwikkelingsprogramma’s, in een laat stadium, voor andere aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, waaronder bewegingsstoornissen, migraine, pijn en neurodegeneratieve aandoeningen, evenals een breed assortiment producten voor aandoeningen aan de luchtwegen. Teva maakt gebruik van zijn generieke en innovatieve capaciteiten om nieuwe manieren te vinden om tegemoet te komen aan onvervulde behoeften van patiënten door de ontwikkeling van geneesmiddelen te combineren met hulpmiddelen, diensten en technologieën. De netto-omzet van Teva bedroeg in 2016 $ 21,9 miljard. Voor meer informatie ga naar www.tevapharm.com.