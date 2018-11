donderdag 15 november 2018



RIJKSBOUWMEESTER ADOPTEERT 50 NAMEN OP NAMENMONUMENT



Vandaag bracht Rijksbouwmeester Floris Alkemade een bezoek aan het Nederlands Auschwitz Comité in Amsterdam. Bij deze gelegenheid maakte hij ook officieel bekend een donatie te doen aan het Holocaust Namenmonument.



Vorige week donderdag is Alkemade gekozen tot architect van het jaar 2018 onder de lezers van Architectenweb. In zijn dankwoord zei Alkemade vereerd te zijn met deze prijs, waaraan tevens een geldbedrag van 5.000 euro verbonden is. Hij vertelde ook dat hij dit bedrag aan twee initiatieven doneert.



Tijdens zijn vele bezoeken en ontmoetingen als Rijksbouwmeester komt hij initiatieven tegen die hem extra raken. Daarvan zijn er twee die volgens hem een extra steun verdienen: het jongerenhospice Xenia in Leiden en het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Met het schenken van de helft van het geldbedrag aan het Namenmonument adopteert de Rijksbouwmeester symbolisch 50 namen. Over zijn keuze om aan het initiatief van het Auschwitz Comité bij te dragen zei Alkemade: “Ik doe dit vanuit het besef dat er discussie is maar dat ik juist daarom redenen zie om juist uw betekenisvolle initiatief te steunen.”



Het Nederlands Auschwitz Comité is buitengewoon dankbaar voor de steun die ze van Floris Alkemade krijgt. Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité: “Het is meer dan een prachtig gebaar. Het is ook fantastisch dat mensen al Floris Alkemade pal staan voor de realisatie van dit belangrijke monument.”