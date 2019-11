Nieuwe tool van Bier Butler App leert hoe bier en eten te combineren

Bier staat steeds vaker bij de maaltijd op tafel. In steeds meer horecagelegenheden worden bier en gerechten met elkaar gecombineerd. Ook thuis wordt steeds meer geëxperimenteerd, zo blijkt uit het jaarlijkse Nationaal Bieronderzoek. De Bier Butler App speelt in op deze ontwikkeling en deze handige tool heeft iets nieuws: een gratis online cursus Bier en Spijs, waarin je de uitgangspunten leert van hoe je bier en eten elkaar laat versterken.



Met de Bier Butler App haakten de Brouwers van Nederland vorig jaar in op de trend ‘Bier en Eten’. “In deze handige app kun je bier met gerechten combineren en andersom. Heel simpel en eenvoudig. Daarnaast staat de app vol met inspirerende receptenvideo’s, waarmee je zelf aan de slag kunt”, vertelt Cees-Jan Adema, directeur van de Nederlandse Brouwers.



Experimenteren



Gebruikers van de app kwamen met de feedback dat ze meer wilden weten over hoe ze zelf bier en eten kunnen combineren. “Toen is het idee ontstaan om een cursus Bier en Spijs te ontwikkelen binnen de app. In ongeveer een uur leer je waar je op moet letten als je bier en eten met elkaar wilt combineren. Bier Butler Arvid legt dat in enkele video’s kort en bondig uit. De cursus is compact en het biedt je handvatten om zelf te gaan experimenteren”, aldus Adema.



Certificaat



Zowel de app als de cursus zijn tijdelijk kosteloos. Ze worden aangeboden door de gezamenlijke brouwers van Nederland. “Bier is leuk en dat geldt zeker ook voor het combineren van bier en eten. Dat plezier is de rode draad van de Bier en Spijs-cursus, die ontwikkeld is samen met Bierista Bieropleidingen. Wie aan het eind slaagt voor de test, krijgt bovendien een Bier Butler Certificaat in de mail.”



De Bier Butler App, inclusief de gratis cursus, is te downloaden via de Apple Store en Google Play. Met de feestdagen in het vooruitzicht is de Bier Butler een handig instrument om familie en vrienden te verrassen met bier op tafel in combinatie met smakelijke gerechten.