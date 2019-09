Gebombardeerde school op het Plein

Op 25 september staat er op het Plein in Den Haag een kapotgeschoten school. Een vreemd gezicht in ons land, maar de dagelijkse werkelijkheid voor meer dan 1,5 miljoen kinderen in het noordwesten van Syrië. De kapotgeschoten school vormt de achtergrond voor de overhandiging van 40.000 handtekeningen van bezorgde Nederlanders, die vinden dat kinderen in oorlogsgebieden beschermd moeten worden.



In de Syrische regio Idlib leven kinderen dagelijks in onveiligheid. Hier vindt de eindstrijd van de oorlog plaats. Tussen de kapotgeschoten huizen en ruïnes leven ruim 3 miljoen burgers, van wie de helft kinderen. 650.000 duizend kinderen uit het noordwesten van Syrië zitten noodgedwongen thuis. Het is te gevaarlijk om naar school te gaan. Bovendien is meer dan de helft van alle schoolgebouwen onbruikbaar. Ze zijn verwoest, beschadigd of worden gebruikt als noodopvang voor vluchtelingen. Met de schoolklas op het Plein in Den Haag vragen wij aandacht voor alle kinderen die vanwege oorlog niet naar school kunnen.



Petitie-uitreiking



Jeugdambassadeur Ahmad (15) was lange tijd één van de kinderen die door onveiligheid niet naar school kon. Met zijn familie vluchtte hij voor het gevaar vanuit Syrië naar Libanon en daarna naar Nederland. Ahmad reikt – samen met een klas Haagse schoolkinderen - een petitie uit. “Meer dan 40.000 Nederlanders hebben, net als ik, de petitie van Save the Children getekend. Hierin staat dat kinderen recht hebben op veiligheid, gerechtigheid en onderwijs. Ik ben blij dat wij alle kinderen die in onveiligheid leven zo een stem kunnen geven.” Kamerleden van onder andere het CDA, GroenLinks, SP en de ChristenUnie zijn aanwezig om een reactie te geven op de petitie. Ook de Gemeente Den Haag, als stad van Vrede en Recht, is vertegenwoordigd.



Programma



Komt u langs op het Plein om te helpen de Syrische kinderen – en alle kinderen in onveiligheid - de aandacht te geven die zij verdienen?



11.00 uur Overhandiging petitie door jeugdambassadeur Ahmad Al Nouri aan Kamerleden en Gemeente Den Haag (fotomoment) in aanwezigheid van Haagse schoolkinderen.



11.10 uur Demonstratie TeamUp, een sport- en spelprogramma voor gevluchte kinderen, nu gedemonstreerd voor Kamerleden en overig publiek.



11.30 uur TeamUp demonstratie voor alle aanwezige kinderen



Interviewverzoeken voor onze jeugdambassadeur Ahmad, de aanwezige Kamerleden of onze directeur Pim Kraan graag richten aan: Annemieke Ruggenberg, persvoorlichter 0640809709