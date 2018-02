Adviesgroep WeSmoke tegen overheid: “Wees wijs met wietbeleid”

Club van blowers stopt met smoken



De Nederlandse cannabis consumentenbond WeSmoke gaat verder als stichting CannaWijzer. Samen met een vernieuwde uitstraling moet de nieuwe naam gaan zorgen voor een grotere naamsbekendheid en een duidelijkere positionering van de organisatie. Als opstandige club van blowers is stichting WeSmoke in ruim zes jaar tijd uitgegroeid tot een adviesorgaan van en voor alle cannabis consumenten. De aangekondigde experimenten van de overheid met wietteelt vragen om wijze beslissingen met de juiste wegwijzers volgens de stichting.



Stichting WeSmoke wil als volwassen organisatie volgens voorzitter Dimitri Breeuwer al langer van het stigma ‘rokers’ af. “Wat in 2010 ooit begon als een activistische club blowers, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een betrouwbare organisatie en gesprekspartner in het landelijke cannabis debat”. Cannabis consumenten zijn al lang niet meer alleen maar rokers volgens Breeuwer. “De consument wordt zich steeds bewuster van de gevaren van tabak en nuttigt de cannabis daarom steeds vaker met een zogenaamde verdamper. Bovendien zorgt de toenemende doelgroep van medicinale consumenten dat de vraag naar specifieke cannabisproducten en informatie enorm is veranderd. Hiervan is wietolie misschien wel de bekendste. Consumenten zijn gelukkig een stuk wijzer dan vroeger”, aldus de voorzitter.



De stichting wil een nog betere rol vervullen in het communiceren met de cannabis consument en in het monitoren van het overheidsbeleid, met een naam die de lading ook écht volledig dekt. Het plan om de naam te veranderen stond al enige tijd op de agenda van de stichting en was gepland voor april van dit jaar. Gezien de laatste ontwikkelingen in Den Haag, waar de nieuwe regering heeft besloten te gaan experimenteren met de wietteelt, heeft het bestuur van de stichting besloten om de naam CannaWijzer sneller door te voeren.



“De stichting vraagt de ministers van Justitie en van Volksgezondheid middels een brief om actieve betrokkenheid aan de consument te vragen bij de experimenten om de achterdeur van de coffeeshops te reguleren. Als we een experiment met consumentengoederen willen laten slagen, moet de consument vanzelfsprekend inspraak hebben op het proces. Dit willen we als organisatie dan ook zo zuiver mogelijk doen”, volgens Breeuwer zijn er al eerder deuren dicht gebleven door de naam ‘WeSmoke’ en vragen de huidige ontwikkelingen en kansen om meer duidelijkheid.



Als lobby- en adviesgroep, die in 2010 is opgericht vóór en dóór cannabis consumenten, was de stichting al bij verschillende projecten en ontwikkelingen in het landelijke coffeeshop beleid betrokken. Het keurmerk voor coffeeshops in Haarlem en de Wietwet zijn daar een voorbeeld van. Naast algemene gesprekken met Tweede Kamerleden en overleg met burgemeesters en lokale politiek is de stichting actief betrokken bij landelijke scholing van coffeeshop personeel en het goed gastheerschap van coffeeshops in het algemeen. De stichting verstrekt informatie over de wensen van cannabisconsumenten en heeft gesprekken met allerlei betrokkenen binnen en buiten de coffeeshop.



Sinds dit jaar is in de statuten van de stichting de naam officieel gewijzigd in CannaWijzer. Met deze naam wil de stichting een nog breder publiek bereiken en deze verder vertegenwoordigen in het publieke debat. “De stichting zal als CannaWijzer onverminderd doorgaan met het behartigen van de belangen en het informeren van cannabis consumenten en de coffeeshopbezoekers, ook de verstokte blower”, aldus de voorzitter.



Stichting Cannawijzer gaat dit onder andere doen door medio 2018 in te zetten op een nieuw digitaal platform waar één op één communicatie met de consument centraal zal komen te staan.