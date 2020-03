Examenbundel helpt docent en klassen met examenpakket

Examenvoorbereiding van ThiemeMeulenhoff (uitgever van o.a. Examenbundel, Samengevat, Examenidioom en Zeker Slagen!) biedt scholen kosteloos examenpakketten aan. Met het beschikbaar stellen van de uitgaven voor examenvoorbereiding wil de uitgeverij docenten en leerlingen te hulp schieten bij de schoolexamens.



Nu dit schooljaar geen centrale examens worden afgenomen, richten leerlingen en docenten zich op het zo goed mogelijk doorlopen van de schoolexamens. ThiemeMeulenhoff, uitgever van Examenvoorbereiding, wil docenten en hun examenklassen zo goed mogelijk helpen in deze toch al lastige periode. Tussen alle coronamaatregelen door, moeten de leerlingen immers hun schoolexamens tot een goed einde zien te brengen om zo hun VO-diploma te halen. Daar kunnen ze alle hulp bij gebruiken.



Examenbundels zijn al ruim 40 jaar een begrip in examenvoorbereiding in het voortgezet onderwijs. Nu de centrale eindexamens komen te vervallen, worden de boeken gebruikt als slim hulpmiddel bij het voorbereiden op de schoolexamens. Zo biedt Examenbundel oefenvragen per onderwerp en wordt er aandacht besteed aan het effectief maken van examens. Docenten kunnen op hun beurt inspiratie en ondersteuning halen uit de uitgaven van Examenvoorbereiding en die inzetten bij het ontwikkelen van de schoolexamens. Daarom stelt uitgever ThiemeMeulenhoff de uitgaven nu kosteloos ter beschikking.



Alsnog examens voorbereiden



‘De examenbundels zijn een onmisbaar hulpmiddel bij het eindexamen, maar ook ter voorbereiding op het schoolexamen. Veel leerlingen zijn er nog niet. Er zijn leerlingen die onvoldoende staan voor bijvoorbeeld geschiedenis en daar nog een herkansing voor gaan inzetten. Er zijn ook veel scholen die bij geschiedenis de contexten van het eindexamen inzetten in de schoolexamens. In al deze gevallen, maar ook bij alle andere vakken, kan een goede voorbereiding met uitgaven als de Examenbundel alsnog helpen,’ zegt Marloes Bolink, docent geschiedenis aan het Vathorst College in Amersfoort en educatief auteur bij Examenvoorbereiding.



Inmiddels hebben bovenbouwcoördinatoren en leermiddelencoördinatoren informatie ontvangen over de bestelmogelijkheden. De kosteloze examenpakketten worden met spoed naar scholen gestuurd. De uitgeverij neemt de verzendkosten voor haar rekening.



Scholen helpen tijdens de coronacrisis



Het kosteloos aanbieden van examenpakketten is een van de initiatieven waarmee educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff scholen helpt bij lesgeven op afstand tijdens de coronacrisis. Voor veel docenten vraagt het extra creativiteit en inspanning om het onderwijs te laten doorgaan. ThiemeMeulenhoff wil zoveel mogelijk barrières wegnemen, door het tijdelijk kosteloos toegankelijk maken van digitaal lesmateriaal en door het ondersteunen van non-profit onderwijsinitiatieven, zoals www.studentenhelpenscholieren.nl. Op ttps://www.thiememeulenhoff.nl/ondersteunen-lesgeven-op-a... staan adviezen en artikelen van o.a. docenten. Examenvoorbereiding van ThiemeMeulenhoff biedt extra ondersteuning aan examenkandidaten, met examenpakketten en een ansichtkaartenactie waarbij docenten op kosten van de uitgever een kaartje kunnen sturen naar hun examenleerlingen (zie https://bit.ly/39dTm0M).



Over ThiemeMeulenhoff



ThiemeMeulenhoff heeft zich in de 225 jaar van haar bestaan ontwikkeld tot een ontwerper van eigentijdse onderwijsleerprocessen. ThiemeMeulenhoff werkt vanuit het motto ‘Samen leren vernieuwen’: om talenten te kunnen laten bloeien, vernieuwt ThiemeMeulenhoff het leren, samen met scholen en docenten. Het bedrijf wil leerlingen laten leren op een manier die bij ze past en die leren leuker maakt. Zo wordt leerrendement verhoogd en meer uit ieder talent gehaald. Met groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen is ThiemeMeulenhoff een partner voor scholen in Nederland en erbuiten bij het vernieuwen en verbeteren van hun onderwijs.