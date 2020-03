Steun jouw sportclub of ondernemer met €25,- tijdens Coronacrisis

Vergelijkdirect.com werkt landelijk maar ziet lokale ondernemers en sportclubs worstelen met hun bestaansrecht tijdens de Coronacrisis. In deze moeilijke en onzekere tijden willen wij lokale ondernemers die het moeilijk hebben een handje helpen legt Vincent Schokker uit: ,,Steun jouw favoriete ondernemer en geef 25 euro”. Met deze actie wordt consumenten de mogelijkheid geboden om zonder zelf de portemonnee te trekken toch een ondernemer naar keuze een hart onder de riem te steken.



Consument steunt ondernemer tijdens coronacrisis



Ondernemingen die gedwongen moeten sluiten of andere hinder ervaren door de coronacrisis kunnen met hulp van consumenten een éénmalige gift ontvangen. Mensen kunnen zich aanmelden voor een gratis en vrijblijvende verzekeringscheck via Vergelijkdirect.com/lokaal. Hierin wordt de verzekeringssituatie in kaart gebracht en wordt gekeken of er een besparing op maandlasten mogelijk is tegen minimaal dezelfde voorwaarden. Wordt na deze check een verzekeringspakket afgesloten dan schenkt Vergelijkdirect.com 25 euro aan een ondernemer naar keuze van de klant. Op deze manier kan op een gezonde wijze worden bijgedragen aan de continuïteit van ondernemers.



Extra capaciteit



Om de actie extra kracht bij te zetten zal Vergelijkdirect.com alle aanmeldingen automatisch voorzien van een korte vragenlijst. Hierdoor is sneller in te schatten of een besparing mogelijk is en of ondernemers daardoor sneller gesteund kunnen worden met deze actie. Daarnaast zullen medewerkers van het bedrijf vrijblijvend langer (vanuit huis) doorwerken om in een kortere tijd meer checks te kunnen uitvoeren dan gebruikelijk. Dit met als doel zoveel mogelijk consumenten te helpen besparen en daardoor ondernemers optimaal te steunen met de actie.



Oproep tot combineren van initiatieven



Elk initiatief tot steun voor lokale ondernemers wordt door Vergelijkdirect.com aangemoedigd. Waar mogelijk kan deze actie gecombineerd worden met andere initiatieven om meer sportclubs of ondernemers te helpen. Denk bijvoorbeeld aan lokale horeca-acties met pre-paid dinerbonnen of doorgeschoven sportclubabonnementen. Wil een consument deze of een soortgelijke actie ondersteunen met een donatie vanuit de bespaarcheck dan is dat mogelijk. Mochten bedrijven andere initiatieven hebben die gecombineerd kunnen worden dan wordt opgeroepen om contact op te nemen met Vergelijkdirect.com.



Over Vergelijkdirect.com



Vergelijkdirect.com is niet alleen de vergelijker en tussenpersoon voor de verzekeringsportefeuille vertelt Schokker. ,,Wij adviseren en vergelijken ook de aanbieders in de energie- en internet/TV/telefoonmarkt middels een persoonlijk advies. Wanneer het einde van het jaar nadert gaan we met de klant telefonisch om tafel en vergelijken wij wat de beste aanbieding is. Voor de één kan dat aanbieder A zijn en voor de ander is bedrijf B een beter keuze. Wij zijn de wekker voor de contracten die aflopen, nemen de zorg uit handen en doen daarbij de jaarcheck voor de contracten.”