CEO's identificeren 5 actiepunten voor nieuw groeimodel Europa

Europese CEO's identificeren vijf actiepunten voor de ontwikkeling van een nieuw groeimodel voor Europa



Oslo, 14 oktober 2019 - Europa heeft te maken met serieuze uitdagingen, zoals de klimaatcrisis, onzekerheid over werkgelegenheid en bedreigingen voor het wereldwijde concurrentievermogen. Er is een belangrijke rol weggelegd voor bedrijven bij de ontwikkeling van een levendig, toekomstbestendig, duurzaam en inclusief groeimodel voor Europa, en daarmee de rest van de wereld. Het nieuwe rapport ‘Unlocking Europe’s vibrant future’ bevat vijf actiepunten voor zakelijk leiders en handvatten om deze in de praktijk te brengen. Het rapport is tot stand gekomen op basis van input van 132 Europese leiders van onder andere van DSM, Shell, FrieslandCampina en Unilever.



Het rapport komt voort uit het Europe Delivers-platform, dat zakelijk leiders met elkaar verbindt om groei in Europa opnieuw uit te vinden. Het doel van dit platform is om eraan bij te dragen dat organisaties actuele uitdagingen als één front en op internationaal niveau adresseren en tegelijkertijd effectief op nieuwe kansen anticiperen.



Zowel het rapport als het Europe Delivers-platform worden aangedreven door impact-first adviesbureau Xynteo. Zij werken samen met toonaangevende bedrijven om zowel bedrijven als de systemen waarin zij actief zijn te transformeren en zo bij te dragen aan duurzame en inclusieve groei. Osvald Bjelland, CEO van Xynteo: “Uit onze gesprekken bleek dat de uitdaging niet zozeer zit in middelen, maar in leiderschap en wil tot verandering. Omdat de politiek tegenwoordige steeds meer gefragmenteerd is en omdat 69 van 's werelds 100 grootste economische entiteiten geen landen maar bedrijven zijn, moeten onze CEO's en hun organisaties de kar gaan trekken.”



“De belangrijkste en sterk bemoedigende boodschap uit ons onderzoek is dat deze leiders hun verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan een nieuw groeimodel bijna als een voldongen feit aanvaarden– niet in het minst omdat ze deze bijdrage beschouwen als een bron van concurrentiekracht en onderscheidend vermogen. We hopen dat de vijf vastgestelde actiepunten als stimulans werken voor bedrijven uit alle sectoren om nu in actie te komen.”



De vijf actiepunten luiden als volgt:



1. Start nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven: Bedrijven en overheden moeten hun rol ten opzichte van elkaar opnieuw uitvinden en zich richten op symbiotische partnerschappen die optimaal gebruik maken van elkaars complementaire capaciteiten. De samenwerking tussen bedrijven en overheid is essentieel voor Europa om als een verenigde en innovatieve macht de rest van de wereld tegemoet te kunnen treden.



2. Geef richting aan de arbeidsmarkt en banen van de toekomst: Om ruimte te maken voor een nieuw arbeidsmodel moeten bedrijven hun visie op en invulling van banen herzien. Het is noodzakelijk om een arbeidsmarkt te creëren waarin voldoende kwalitatief werk is voor mensen zonder de kansen van automatisering en artificiële intelligentie te laten liggen.



3. Maak data vrij door vertrouwen: Het vertrouwen dat consumenten hebben in bedrijven die data gebruiken daalt. Bedrijven moeten die neerwaartse vertrouwensspiraal doorbreken en het vertrouwen weer laten groeien zodat data kan worden ingezet om een nieuwe vorm van groei aan te boren.



4. Begeleid consumenten in hun keuzes: Bedrijven moeten de kracht van gedragswetenschappelijke kennis toepassen om consumenten te stimuleren om duurzame keuzes te maken. Tegelijkertijd is het noodzaak om de duurzaamheid van producten en diensten radicaal te verbeteren en het consumptiemodel zelf te hervormen.



5. Kijk voorbij het belang van de aandeelhouder: Bedrijven moeten een aandeelhoudersrendement verzekeren, maar ook verder kijken dan dat. Bijvoorbeeld door nieuwe manieren te zoeken om samen te werken met hun raden van bestuur, door teams te betrekken en contact te onderhouden met gelijkgestemde beleggers.



De uitkomsten van het Unlocking Europe’s vibrant future-rapport zijn gebaseerd op interviews met 27 Europese CEO's en directeuren, die samen een gecombineerde marktwaarde van meer dan twee biljoen euro vertegenwoordigen. Voor deze gesprekken werden Europa’s ‘vier grote uitdagingen’ als uitgangspunten genomen: de arbeidsmarkt en banen van de toekomst (the future of work), een groene en veerkrachtige economie (a green and resilient economy), een wereldwijd Europa (a global Europe) en een nieuw sociaal contract (a new social contract). Het rapport is daarnaast verrijkt met resultaten van een onderzoek onder nog eens 105 Europese zakelijk leiders.



U kunt het rapport lezen en downloaden via: https://xynteo.com/our-work/europe-delivers