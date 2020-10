UWV, FNV en Nationale Vacaturebank geven gratis webinars tijdens Nationale Sollicitatiedag

Werkzoekenden kunnen op maandag 10 november gratis webinars volgen van onder andere het UWV, de FNV, de Nationale Vacaturebank en YoungCapital NEXT. Vertegenwoordigers van die organisaties geven op die dag webinars in het kader van de Nationale Sollicitatiedag (NSD). NSD-initiatiefnemer Sollicitatiedokter.nl maakt dat vandaag bekend.



Sollicitatiedokter kondigde halverwege september al plannen aan om de Nationale Sollicitatiedag te organiseren. Vanaf dat moment konden mensen die op zoek zijn naar nieuw werk zich inschrijven voor gratis sollicitatiewebinars op die dag. Wie er tijdens de NSD precies zouden spreken, was op dat moment nog niet duidelijk.



De grote namen



Vanaf vandaag weten sollicitanten dus wel voor welke webinars zij zich kunnen opgeven. In totaal maken 16 loopbaanexperts hun opwachting tijdens de Nationale Sollicitatiedag. Daarbij springen de webinars van grote namen als het UWV, de FNV, de Nationale Vacaturebank en Young Capital NEXT het meest in het oog.



Namens het UWV komt loopbaancoach Pieter Koevoets vertellen over de tools en mogelijkheden die het uitkeringsinstituut biedt aan werkzoekenden. Namens vakbond FNV geven Sara Meijknecht en Zeynep Kus sollicitanten tips over hun rechten en plichten tijdens hun zoektocht naar een baan.



Over grote namen gesproken: de Nationale Sollicitatiedag wordt om 8.30 afgetrapt door Aaltje Vincent. Aaltje is Nederlands’ bekendste loopbaancoach en schreef bestseller sollicitatieboeken die een publiek van 100.000 werkzoekenden bereikten. Haar webinar heet ‘Drie cruciale elementen die jou de meest succesvolle sollicitant maken.’



Voor elk wat wils



Het programma van de Nationale Sollicitatiedag is zo samengesteld dat er voor iedere werkzoekende iets te leren valt. Zo geeft cv-expert Cees Bakker een webinar over het cv anno 2021 en vertelt Ester Leibbrand – zij is voorzitter van loopbaanbegeleidersvakgroep Noloc – alles over het sollicitatiegesprek.



LinkedIn-specialist Judith Pagter doet een duit in het zakje door over de mogelijkheden van het professionele sociale platform te vertellen. Daarnaast komt een vertegenwoordiger van Dress for Succes kledingadvies geven voor sollicitatiegesprekken.



Antoinette Overzet, Dorien Waasdorp en Wendy Goudzwaard geven alle drie vanuit hun eigen expertise een overzicht geven van het algehele sollicitatieproces.



Jongeren, 50-plussers en gediscrimineerden



De Nationale Sollicitatiedag besteedt ten slotte aandacht aan bepaalde groepen sollicitanten. Zo vertelt drs. Gaby Walraven van de Tilburg University welke stappen jongeren kunnen ondernemen om aan een baan te komen. Erik Lambooy van het initiatief Werken voor Elkaar richt zich op de werkzoekende 50-plusser. Noëlle Beerpot van Discriminatie.nl komt vertellen hoe werkzoekenden die op de arbeidsmarkt met discriminatie worden geconfronteerd daarmee om kunnen gaan.



Trots



Sollicitatiedokter-directeur Willem Eekels is trots op het programma dat zijn platform op de Nationale Sollicitatiedag kan neerzetten. “Wij doen er bij Sollicitatiedokter alles aan om werkzoekenden te ondersteunen bij hun sollicitatieproces. Doordat het ons is gelukt zoveel deskundigheid bij elkaar te brengen op de Nationale Sollicitatiedag, denk ik dat we onze bezoekers op het juiste spoor kunnen zetten in hun zoektocht naar een baan.”



“Natuurlijk zijn er een aantal grote namen die meteen in het oog springen, maar iedereen die op 10 november op ons platform een webinar geeft is een echte expert in zijn of haar vakgebied. Ik kijk enorm uit naar de Nationale Sollicitatiedag en ik hoop vele mensen met mij,” aldus Eekels.



Inschrijven



Werkzoekenden die zich willen inschrijven voor de gratis webinars op de Nationale Sollicitatiedag kunnen dat nog steeds doen via dit formulier. Na hun inschrijving ontvangen ze een e-mail waarmee zij zich aan kunnen melden voor de webinars die hen interessant lijken.



Er bestaat geen limiet voor het aantal webinars waarvoor iedere deelnemer zich kan inschrijven. In principe kunnen mensen dus van 8.30 tot 18.45 gratis sollicitatiewebinars volgen. Ze worden alleen onderbroken door een pauze tussen 12.25 en 13.00.



Voor iedere webinar geldt echter een beperkte capaciteit. Sollicitatiedokter.nl raadt geïnteresseerden daarom aan om zich zo snel mogelijk in te schrijven voor hun favoriete webinars. Zo wordt teleurstelling voorkomen.



Het complete overzicht



Het volledige programma van de Nationale Sollicitatiedag ziet er als volgt uit. De Nationale Sollicitatiedag vindt op 10 november plaats in een digitale omgeving. Op die manier blijft de dag coronaproof.



08:30 – 09:05



Aaltje Vincent



‘Drie cruciale elementen die jou de meest succesvolle sollicitant maken’



09:10 – 09:45



Wendy Goudzwaard



Slim en efficiënt solliciteren



09:50 – 10:25



Judith Pagter



7 LinkedIn tips om sneller aan een baan te komen



10:30 – 11:05



Ester Leibbrand (Noloc)



Naar een win-win bij elke sollicitatie!



11:10 – 11:45



Pieter Koevoets (UWV)



Een andere baan of nieuw beroep? Zie je kansen!



11:50 – 12:25



Noëlle Beerepoot (Discriminatie.nl)



Discriminatie



12:25 – 13.00



Pauze



13:00 – 13:35



Gaby Walraven (Tilburg University)



Voorbereiding op arbeidsmarkt voor studenten



13:40 – 14:15



Spreker wordt later bekend gemaakt (Nationale Vacaturebank)



Webinar wordt later bekend gemaakt



14:20 – 14:55



Cees Bakker (SollicitatieLAB)



Het cv anno 2021



15:30 – 16:05



Erik Lambooy (Werken voor Elkaar)



50+ solliciteren



16:10 – 16:45



Antoinette Overzet



Werkgeluk



16:50 – 17:25



Spreker wordt later bekend gemaakt (Dress for Succes)



Webinar wordt later bekend gemaakt



17:30 – 18:05



Sara Meijknecht en Zeynep Kus (FNV)



Tips over je rechten en plichten bij een sollicitatie



18:10 – 18:45



Dorien Waasdorp



Zo vind je een baan



18:50 – 19:25



Gerard van Vliet



Je netwerk is een garantie voor werk!



19:30 – 20:05



Marleen Er (Young Capital NEXT)



Make a Killer Online Impression