55% van jongeren vindt vakantieflirt op de werkvloer niet oké

Meer dan de helft van Nederlandse jongeren vindt vakantieflirt op de werkvloer niet oké



Flirten de Nederlandse jongeren erop los tijdens hun zomerbaantjes? Of zijn ze toch terughoudender dan verwacht? Uit onderzoek van recruitmentspecialist YoungCapital onder 500 Nederlandse jongeren tussen de 16 en 25 jaar blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse jongeren flirten tijdens de zomerbaan niet oké vindt. Zeker meiden vinden het echt niet kunnen, met maar liefst 66%. Jongens zijn daar iets makkelijker in: 56% zegt dit ‘natuurlijk’ wel te doen. Ook zoenen met je collega’s moet volgens 54% van de jongens wel kunnen, tegenover slechts 29% van de meiden.



Feeling hot, hot, hot



Waar de jongens en meiden het wel compleet over eens zijn: de meest sexy collega’s werken op het strand (51%) en in het uitgaansleven (41%)! Voor een feestje zijn de jongeren sowieso wel in op zwoele zomeravonden. Of ze bang zijn voor FOMO (Fear Of Missing Out) als ze een party moeten missen omdat ze aan het werk zijn? Volgens 52% van de jongeren valt dat mee, die werken liever.



Lang leve de lol?



Als ze dan wel een feestje pakken, zullen ze naar alle waarschijnlijkheid op tijd op bed liggen. Want een nachtje doorhalen voordat je gaat werken? Mij niet gezien, zegt 53%. Niet vreemd dus ook dat bijna 80% van de jongeren aangeeft dat het echt niet kan om aangeschoten te zijn tijdens je shift. Toch een keer te diep in het glaasje gekeken? Dan gaat ruim 70% gewoon netjes werken. Er is dus niets mis met het verantwoordelijkheidsgevoel van deze jongeren. Zo blijkt ook maar weer als we ze vragen naar korte rokjes op de werkvloer. Driekwart van de meiden doet dit gewoon liever niet. Shocking?



Ook zo onder de indruk van deze working spirit? Vind jouw vakantiekrachten of zomerbaan dan bij YoungCapital en ga naar: https://www.youngcapital.nl/worktoplay.



Over het onderzoek



Het onderzoek is uitgevoerd door YoungCapital onder 500 Nederlandse jongeren tussen de 16 en 25 jaar in de periode van 15 t/m 17 mei 2018.



Over YoungCapital



YoungCapital gelooft in de kracht van jonge mensen. Als digital natives jagen ze vernieuwing aan bij organisaties. De recruitmentspecialist ziet jongeren als het groeikapitaal dat elk bedrijf nodig heeft. YoungCapital doet er alles aan om het beste naar boven te brengen bij jongeren én bij bedrijven. Zodat ze elkaar blijven stimuleren tot groei.