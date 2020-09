Internationaal partnership rashonden roept op tot collectieve actie gezondheid honden

De International Partnership for Dogs (IPFD) doet een oproep aan alle stakeholders – inclusief liefhebbers van hondenshows, kennelclubs en rasverenigingen, wetgevers, hondenbezitters, dierenartsen en voorvechters van dierenwelzijn – uit alle landen en regio's voor een gezamenlijke aanpak van kwesties met een impact op de gezondheid, het welzijn en het fokken van honden.



Ons artikel, Rashondenproblematiek: samen naar een nieuwe aanpak: Oproep tot een respectvolle dialoog, samenwerking en collectieve acties reageert op een golf van recente wetgevende maatregelen, vooral in Europa. Hoewel ze voornamelijk gericht zijn op brachycefale (kortsnuitige) rassen, zullen de maatregelen uiteindelijk ook een impact hebben op alle honden, met of zonder stamboom.



‘Het is een oproep aan iedereen om bij zichzelf te rade te gaan hoe onze persoonlijke vooroordelen, voorkeuren en overtuigingen deze discussies beïnvloeden,’ aldus Dr. Brenda Bonnett, CEO van IPFD. ‘En het is een oproep om samen te werken aan wat nou écht belangrijk is voor honden en de mensen die voor ze zorgen.’



Een belangrijk onderdeel van IPFD's missie is het bevorderen, opzetten en faciliteren van samenwerking tussen stakeholders in de hondenwereld ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van honden en het ondersteunen van de interactie tussen mens en hond. ‘IPFD is een internationale organisatie met diverse stakeholders,’ verklaart Dr. Pekka Olson, voorzitter van IPFD. ‘Het is ideaal gepositioneerd om een open, respectvolle dialoog en collectieve acties aan te moedigen en te faciliteren in het belang van zowel honden als mensen.’ Veel van de huidige uitdagingen zijn onderdeel van discussies en acties van de International Dog Health Workshops van IPFD. De nieuwe internationale IPFD werkgroep ‘extreme uiterlijke kenmerken van honden’ is zo'n initiatief.



IPFD heeft talrijke bronnen verzameld om het voortouw te nemen in het gesprek waar het artikel naar verwijst. Samen met partners uit verschillende sectoren wordt een stappenplan opgezet volgens het concept Think globally, act locally. ‘Hoewel we de verschillen in zienswijzen en omstandigheden van diverse culturen en stakeholders begrijpen en respecteren, weten we ook dat er een gemeenschappelijk draagvlak en een gezamenlijk doel is,’ voegt Bonnett toe. ‘Iedereen met een interesse in honden, al dan niet met stamboom, en de wereld van 'hond & mens' wordt aangemoedigd om zich in te zetten voor de aanpak van deze uitdagingen. Dit artikel en de bijbehorende bronnen zullen dit proces ondersteunen.’



International Partnership for Dogs (IPFD) is een non-profitorganisatie die de inzet van stakeholders wereldwijd leidt om problemen aan te pakken die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van honden. Ons belangrijkste platform is DogWellNet.com. We hebben een Raad van Bestuur die bestaat uit mensen van gerespecteerde internationale faam en een klein maar toegewijd team van consultants in verschillende landen. Vrijwilligers van onze partners en samenwerkende organisaties en een netwerk van experts maken integraal deel uit van onze acties. Onze partners en sponsors omvatten nationale kennelclubs, waaronder de Nederlandse Raad van Beheer, internationale kynologische organisaties, groepen met ras-specifieke interesses, educatieve/academische en professionele organisaties en belangrijke spelers in de huisdierensector. Samen bevorderen we een collectieve inzet om onze gedeelde doelen te bereiken, interacties tussen mens en dier te ondersteunen – in het belang van alle honden wereldwijd.



