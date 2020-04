Nationaal Ereveld Loenen



Nationaal Ereveld Loenen is de laatste rustplaats van bijna 4.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers: militairen en burgers. Zij verloren hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië of tijdens vredesmissies. Nationaal Ereveld Loenen wordt beheerd door de Oorlogsgravenstichting. Ieder jaar vindt op 4 mei een druk bezochte herdenking plaats.