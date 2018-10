Bonami organiseert Retro Game Beurs in Schiedam

Het Bonami SpelComputer Museum organiseert zondag 4 november 2018 een retro game beurs in Schiedam. Een ideale gelegenheid voor retro game liefhebbers om rond te snuffelen tussen de grote diversiteit aan oude spelconsoles, games, joysticks en merchandise van de jaren ’70 tot en met de jaren ‘90.



Op de beurs in Zuid-Holland zorgen de veertigtal standhouders -variërend van game liefhebbers en verzamelaars tot kleine zelfstandigen- voor een gevarieerd aanbod aan gaming producten. Bovendien kunnen bezoekers ditmaal profiteren van extra hoge kortingen, nu standhouder The Retro Game Freak heeft besloten met de bedrijfsactiviteiten te stoppen. Dit resulteert in een grote uitverkoop op de beurs, vele duizenden retro items worden verkocht tegen dumpprijzen.



Op de beursvloer is ook het Bonami Test Team aanwezig. Het team van enthousiaste medewerkers helpt bij het testen van producten, in geval er twijfel is of een product wel naar behoren werkt. Zo weten bezoekers direct waar ze aan toe zijn. Deze service is geheel gratis. Mocht er onverhoopt een reparatie moeten plaatsvinden, ook daar kan het Bonami Test Team in ondersteunen.



U bent van harte welkom op zondag 4 november 2018 in de Margriethal, aan de Nieuwe Damlaan 5 in Schiedam (ten westen van Rotterdam, goed te bereiken via de A20 en A4). De retro game beurs gaat van start om 10:30 en eindigt om 15:30.



Een entreekaartje kost €5,00 per persoon (kinderen tot 5 jaar gratis). Bezoekers kunnen gratis parkeren rondom de sport- en evenementenhal. Er is een kantine aanwezig waar bezoekers een hapje of drankje kunnen nuttigen.