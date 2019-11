Eerste Nederlandse GivingTuesday: meer dan 250 goede doelen doen mee

Wijchen & Zeeland – 2 december 2019



Meer dan 250 Nederlandse goede doelen en andere organisaties doen 3 december mee met Giving Tuesday. GivingTuesday is een wereldwijde dag van goed doen, iets voor een ander doen. Na de golf van hebzucht op Black Friday en Cyber Monday een tegengolf van geefbereidheid.



Voor Nederland is het de eerste editie. Ontstaan in 2012 GivingTuesday wordt nu gevierd in meer dan 65 landen, van Liberia tot Finland en van Taiwan tot Costa Rica. Wat begon als een eenvoudig idee, veranderde snel in wat nu GivingTuesday is: waarschijnlijk de grootste wereldwijde geefdag.



De 250 deelnemers van GivingTuesday zetten zich in voor doneren, geefacties, vrijwilligerswerk, inzamelen van spullen, het organiseren van een petitie, je buren helpen. Alles telt, als het maar voor een ander is die het hard nodig heeft. Iedereen kan meedoen met GivingTuesday: goede doelen, bedrijven, maatschappelijke organisaties van sportverenigingen tot buurtverenigingen. Maar men kan ook als individu meedoen.



Via social media kunnen deelnemers overal hun verhaal delen met selfies en vlogs. Op de website https://www.givingtuesday.nl/blog/ staan sprekende voorbeelden. GivingTuesday is een internationale social media-dag en spreekt daarmee ook veel jonge mensen aan.



GivingTuesday acties kunnen al eerder starten en eindigen op 3 december. Plaatsvinden op 3 december zelf. Of starten op Giving Tuesday 3 december. Via #givingtuesdaynl is de dag op alle social media te volgen. Op 3 december ook live op YouTube en Facebook.



Hoe begon het? In 2012 zei Henry Timms* in New York: “Black Friday, Cyber Monday: GivingTuesday. Onder het motto: Wanneer het shoppen stopt, begint het geven voor een ander. Kortom: GivingTuesday moet de dag worden van iets goeds doen, vrijgevigheid vieren en om goede doelen te steunen”. Het idee van Henry Timms sloeg enorm aan. In slechts zeven jaar heeft GivingTuesday zich razendsnel over de hele wereld verspreid.



NB In 2020 is GivingTuesday op 1 december. *Henry Timms was op dat moment directeur van 92 Street Y. een sociaal-cultureel centrum in New York. Hij is mede-auteur van het boek “New Power”.