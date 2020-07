Alternatief programma voor festiviteiten Pride Amsterdam 2020

Demonstratie op zaterdag 1 augustus op Museumplein & Dam



Pride Amsterdam komt dit jaar met een alternatief programma om in ‘corona-tijd’ alsnog zichtbaar te zijn. Halverwege april maakte het bestuur van de organisatie bekend dat Pride Amsterdam dit jaar niet door kon gaan vanwege COVID-19. Een Pride organiseren in een 1,5 meter maatschappij is simpelweg niet haalbaar. Daarom is een alternatief programma bedacht voor 25 juli tot 2 augustus.



“Zichtbaarheid van de seksuele- en genderdiversiteit is erg belangrijk voor de emancipatie van onze community”, zegt directeur Lucien Spee van Pride Amsterdam. “We kunnen het ons daarom niet veroorloven om een jaar over te slaan. Aandacht blijven vragen voor onze boodschap is essentieel en constant werken aan de acceptatie van de LHBT+gemeenschap. Tegelijkertijd willen we onze community ook iets bieden tijdens de Pride-periode. Zowel online als offline zijn we één en ander aan het organiseren.”



Online activiteiten



Samen met de Amsterdamse omroep SALTO, gaat Pride Amsterdam negen dagen lang Pride TV maken. Vanuit het theater in de OBA, wordt dagelijks tussen 12:00 en 19:00 uur een live-programma verzorgd. Elke dag volop aandacht voor alle aspecten van de Pride. In de OBA-zaal is ook een x-aantal gasten welkom. Spee: “Daarnaast gaan we schakelen met kijkers en gasten thuis en worden er allerlei optredens verzorgd. De uitzendingen worden online via www.pridetv.nl en via de kabel op SALTO uitgezonden. Maar ook OUTtv, KPN en Ziggo hebben aangegeven interesse te hebben om het signaal aan te bieden aan hun kijkers. Heel Nederland kan dus uiteindelijk zien wat Pride Amsterdam te bieden heeft.”



Op de zaterdagen 25 juli en 1 augustus wordt er een zogenoemd ‘inloop-programma’ gemaakt met aandacht voor de organisaties die normaal gesproken zichzelf tijdens de Pride Walk presenteren. Verder aandacht voor de alternatieve Pride Walk die dit jaar wordt gehouden en natuurlijk ruimte voor de verschillende deelnemers van de botenparade. Op de laatste zondag van de Pride-week (2 augustus) wordt het Human Rights Concert, dat in 2016 op de Dam plaats vond, uitgezonden.



Voor zondag 26 juli tot en met vrijdag 30 juli is een programmering bedacht met daarin ruimte voor alle commissies die binnen Pride Amsterdam actief zijn. Denk aan Youth Pride, Trans Pride, Women & Pride, Religion Pride, Kunst & Cultuur, het bedrijfsleven, sport en senioren. Alle commissies gaan een eigen gevarieerd programma maken, waarin iedereen aan bod komt of zichzelf in kan herkennen. Ook de Pride-Ambassadeurs en performers vanuit alle hoeken en doelgroepen komen aan bod. En er is natuurlijk aandacht voor allerlei partners die Pride Amsterdam heeft zoals onder andere UNHCR, LGBT Asylum Support, College voor de Rechten van de Mens en de samenwerkende politieke partijen etc. Daarnaast wordt er elke dag een afsluitende show gemaakt met spannende gasten en boeiende verhalen. In de avond- en nachtelijke uren wordt de programmering meer een ‘partymix op televisie’ met gast dj’s en Pride-videoclips om de particuliere feestjes in kleine kring te ondersteunen. Ook worden er ’s avonds verschillende IDFA en Cinamien films uitgezonden.



Alternatieve Pride Walk & Demonstratie



Naast de online programmering is Pride Amsterdam ook zichtbaar in het straatbeeld van Amsterdam om de boodschap van Pride bij het grote publiek onder de aandacht te brengen. Onder het motto ‘Proud Faces of Pride’ komen op de digitale abri’s in de binnenstad, portretten van trotse personen, die ieder op eigen wijze een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van onze Pride.



Van zaterdag 25 juli t/m zondag 2 augustus kan de ‘FIND ALL FLAGS TOUR’ worden gelopen als alternatief voor de Pride Walk. Bezoekers kunnen zelfstandig vanaf het Homomonument bij de Westerkerk, langs allerlei - voor de LHBT+-community markante plekken in Amsterdam - wandelen. Langs de 5 kilometer lange route hangen alle vlaggen uit die de pride-community vertegenwoordigen, te beginnen met de gigantische regenboogvlag van 25 meter aan de Westertoren. Op alle punten op de route wordt middels een QR-code en een app toelichting gegeven over het belang van de locatie en over de desbetreffende vlag die aan de locatie is gekoppeld. De route, inclusief plattegrond en speciaal speldje, is voor € 5,- te koop bij Pinkpoint op de Westermarkt. Vanaf 5 juli zijn alle activiteiten en Pride TV programmering terug te vinden op www.pride.amsterdam.



Op de Dam wordt van zaterdag 25 juli t/m zondag 2 augustus een openluchtexpositie gehouden. De expositie bestaat uit 73 vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog in het wetboek van strafrecht staat. Om de mast van elke vlag komt een bord met tekst en uitleg. Aan de rand van de Dam worden informatie-borden geplaatst met de duiding van het project. In verleden heeft Pride Amsterdam vaker aandacht gevraagd voor deze landen en werden hun vlaggen meegedragen in de Pride Walk onder de noemer ‘Flags of Shame’.



Om een stevig geluid tegen homo-en transfobie te laten horen, wordt op zaterdag 1 augustus van 10:00-14:00 uur een demonstratie gehouden om zichtbaarheid te zijn en aandacht te vragen voor de rechten van LHBT’s. Spee: “Alleen al in de afgelopen weken zijn we regelmatig opgeschrikt door geweldsincidenten tegen leden van onze community. Dat moet stoppen.” De demonstratie begint op het Museumplein en om 12:00 uur loopt de groep vervolgens naar de Dam. Pride is Protest.



Over Pride Amsterdam



We vieren het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wil. Met het negen dagen durende festival wordt blijvend aandacht gevraagd voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en gelijkwaardigheid van LHBT’s in het bijzonder, waar ook ter wereld. Pride Amsterdam wordt sinds 2014 georganiseerd door de stichting AGP. Meer informatie op: www.pride.amsterdam.