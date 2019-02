Laboratorium diamanten voor het eerst groots aangeboden in Nederland

Juwelier DiamondsByMe start verkoop milieu- en mensvriendelijk alternatief



ROTTERDAM – Nu steeds meer grote bedrijven diamanten uit een laboratorium aanbieden, worden deze ‘lab grown diamonds’ een milieu- en sociaal verantwoord alternatief voor natuurlijke diamanten. Online juwelier DiamondsByMe brengt ze als eerste groots op de Nederlandse markt.



De stap is zowel ingegeven door idealistische motieven als door de groeiende vraag van klanten. De mijnen waar natuurlijke diamanten worden gewonnen veroorzaken nogal wat milieuschade, bijvoorbeeld in Afrika. Ook vindt de winning vaak onder slechte arbeidsomstandigheden plaats in conflictgebieden. Met de beruchte ‘blood diamonds’ werden vroeger zelfs oorlogen gefinancierd. ,,Dat is met deze laboratorium diamanten allemaal niet het geval. Die worden geheel ecologisch geproduceerd en vanaf 0,30 karaats zijn ze 100 procent traceerbaar,” zegt CEO en oprichter Remco Broekhuis van DiamondsByMe. ,,Wij kopen ze in Antwerpen en ze worden in een speciaal ontwikkelde fabriek in Amerika geproduceerd. Het voordeel voor klanten is dat ze gemiddeld 30 procent goedkoper zijn dan natuurlijke diamanten. Die prijs zal steeds verder zakken.”



Hoewel ze niet in miljoenen jaren tijd in de bodem zijn gevormd, zijn laboratorium of synthetische diamanten niet van natuurlijke te onderscheiden. Ze hebben dezelfde eigenschappen, structuur en schittering en zijn even hard. De synthetische diamant rukt wereldwijd op in sieraden. Sinds een jaar heeft zelfs De Beers, het grootste diamantbedrijf ter wereld, zijn eigen lab diamanten. Daardoor is de prijs per karaat enorm gedaald, is de vraag gegroeid en wordt hij steeds meer geaccepteerd in de branche.



DiamondsByMe is een webshop waar mensen hun eigen handgemaakte sieraden kunnen aanpassen of ontwerpen en die in 3D kunnen bekijken en laten uitprinten. Het kostte de webshop twee jaar voorbereiding om de lab grown diamanten als eerste op deze schaal op de Nederlandse markt te kunnen introduceren. Hoewel fabrieken steeds beter worden in de productie en naast kleurloze ook al kleur lab diamanten leveren, zijn ze nog niet in alle groottes, helderheid en kleuren beschikbaar, zoals natuurlijke diamanten.



,,Je moet de juiste leverancier zien te vinden. Veel andere juweliers kopen in bij de groothandel en daar zijn ze nog niet verkrijgbaar. Wij hadden het juiste product om hier op in te kunnen haken,” aldus Broekhuis.



Inmiddels zijn de eerste sieraden met laboratorium diamanten aan klanten geleverd. Broekhuis: ,,Maar veel mensen weten nog niet dat je ze vanaf nu dus ook in Nederland kunt krijgen.’