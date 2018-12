Nieuw boek topbelegger Geert Schaaij: Overheden sjoemelen met geld

Wie spaart, belegt in geld. En dat is (dankzij de overheid) de slechtste belegging ooit!

Volgens beleggingsgoeroe Geert Schaaij (directeur Beursgenoten) verdwijnt het spaargeld van miljoenen Nederlanders als sneeuw voor de zon door toedoen van overheden en centrale banken. Dat schrijft hij in zijn nieuwe boek ‘De wolf jaagt op uw geld’. Volgens Schaaij zijn overheden ‘wolven in schaapskleren’ door telkens maar de geldpers aan te zetten waardoor geld minder waard wordt. Hierdoor worden weliswaar de staatschulden relatief lager, maar tegelijkertijd wordt ons spaargeld ook minder waard. In zijn nieuwe boek legt Schaaij uit dat sjoemelen met geld door overheden van alle tijden is. En dat het sjoemelen nog nooit zo erg was als nu. Maar gelukkig vertelt hij ook hoe je je vermogen behoudt.

Op een toegankelijke manier vertelt Schaaij de lezer alles over hoe dat knoeien precies in zijn werk gaat, vroeger maar vooral ook nu. Het zogenoemde devalueren van geld heeft grote gevolgen, zo de armen steeds armer. Zij zien namelijk hun spaargeld minder waard worden. Tegelijkertijd waarschuwt Schaaij de rijken, want als ze niet uitkijken zijn ze straks net zo arm als de rest van de wereld. Anders dan Franse econoom Thomas Piketty stelt Schaaij dat de rijken niet alleen maar profiteren van de verruimingspolitiek. Volgens Schaaij zijn er door het ruime beleid een aantal zeepbellen ontstaan. Een van de kenmerken van een zeepbel is dat ze uit elkaar spatten en dat zullen de rijken ook flink gaan voelen. Toch oordeelt Schaaij dat we maar beter doorgaan met het onteigen en het waardeloos maken van geld. Maar hij pleit er wel voor om te gaan beleggen, want dat is de enige manier om de vicieuze cirkel te doorbreken.

Geert Schaaij: “We zijn en worden bedrogen door de overheden en centrale banken. Ze weten het. Mijn conclusie is dat ze er maar beter mee doorgaan. Anders slaat de armoede toe en dat treft vooral de zwakkeren in de samenleving. Geld bijdrukken en inflatie creëren doet schulden, maar ook spaargelden wegsmelten als sneeuw voor de zon. Deze ingewikkelde materie probeer ik begrijpelijk te maken. Tegelijkertijd verklap ik spaarders hoe zij hun vermogen in stand kunnen houden.”

Meerdere euro’s en robotbelasting

Schaaij pleit in zijn boek daarnaast ook voor meerdere euro’s, want de Griekse munt is evenveel waard als de Nederlandse, en dan kan natuurlijk niet. “We moeten landen als Italië en Griekenland de kans geven hun munten te kunnen devalueren zodat die landen hun staatsschuld kunnen afbouwen. Daar zou het sjoemelen met geld dus een positieve uitwerking kunnen hebben.” Tegelijkertijd stipt Schaaij onderwerpen aan als robotisering. Volgen Schaaij zullen steeds meer robots en automatisering banen in het middenkader overbodig maken. Daarom pleit hij er net zoals Donald Trump voor om een robotbelasting in te voeren.

RAI Amsterdam vol geboekt

Geert Schaaij houdt op 7 december aanstaande zijn symposium in de RAI Amsterdam. De zaal is tot de nok aan toe gevuld en er worden ruim 1800 beleggers verwacht. “Er kunnen niet meer in, anders hadden we hem dubbel gevuld!” aldus Schaaij.

Schaaij zijn nieuwe boek wordt vrijdag 7 december tijdens het symposium gepresenteerd en in ontvangst genomen door Irene van de Laar, die ook deze dag presenteert. De week daarna rond 13 december zijn de boeken verkrijgbaar.

Journalisten die het Beursgenoten symposium willen bezoeken kunnen zonder kosten speciale toegangskaarten aanvragen om bij deze dag aanwezig te zijn.

Titel: De wolf jaagt op uw geld

Auteur: Geert Schaaij

Publicatiedatum: 13 december 2018

Aantal pagina’s: 160 pagina’s

Verkrijgbaar bij: Bol.com

ISBN 9789081819046