Rij-app ontwikkelaar Vipconn wil bijzondere samenwerking met kansloze op arbeidsmarkt

Zwolle, 24 september 2020



P e r s b e r i c h t



ZWOLLE – Veiliger autorijden zonder smartphone te gebruiken, terwijl er mensen die door de coronacrisis thuis zitten aan een baan worden geholpen. De ‘Bestuurders Assistent’ van het Zwolse bedrijf Vipconn kan in coronatijd twee vliegen in één klap slaan.







De app blokkeert tijdens het autorijden automatisch alle andere apps en functies op de smartphone en schakelt alle telefoons, mails, appjes, sms’jes en andere berichten door naar een persoonlijke assistent(PA) die alle zaken afhandelt. Bij zakenmensen kan dat hun eigen secretaresse zijn, maar gebruikers kunnen ook via Vipconn een PA krijgen. Dat zijn mensen die om tal van redenen aan huis gekluisterd zijn en werk zoeken. Zo is het bedrijf in gesprek met een stichting voor blinden en slechtzienden die vanuit hun huis dit werk kunnen doen.



Op deze manier voorkomt de app ongelukken en onveilige situaties in het verkeer door het gebruik van de smartphone in de auto. Ondanks hoge boetes en voorlichtingscampagnes blijft dat zowel in Nederland als in andere landen een probleem. Daarnaast hoopt vipconn meer banen te creëren in een tijd dat de werkloosheid vanwege de coronacrisis toeneemt. De ‘Bestuurders Assistent’ past ook in het beleid van de overheid om via innovatie de economie te laten groeien.



De mobiele telefoon deed ongeveer twintig jaar geleden zijn intrede en het gebruik ervan wordt tegenwoordig als normaal gezien. Ook tijdens het autorijden. Dat heeft echter dramatische gevolgen. Daarom probeert ieder land zijn inwoners wanhopig ander gedrag aan te praten of op te leggen. In Nederland worden zelfs campagnes gehouden om de telefoon uit te zetten. Nederlanders spelen echter eigen baas achter het stuur en denken dat hen niets kan gebeuren.



Vipconn in Zwolle denkt daar anders over. Oprichter Piet ter Schure zit veel op de weg en merkte zelf hoe moeilijk het is de telefoon te negeren. Tegelijk besefte hij hoe gevaarlijk dat is. Daarom bedacht hij een revolutionaire service app, die naast de maximaal gewenste veiligheid heel veel nieuwe banen kan scheppen. Voor mensen die door omstandigheden thuis zitten en nu, door de corona crisis, nog minder kans hebben op de arbeidsmarkt.



Hij besefte ook dat automatisering het tijdens het rijden niet altijd kan winnen van de mens. Daarom laat de ontwikkelde service app de eigen telefoon bijna alles doen wat je wilt, maar dan zonder er ook maar een blik op te werpen. De smartphone kan gewoon in de tas blijven. Een echte persoonlijke assistent(e) verzorgt het bellen, verstuurt berichten en zet afspraken in de agenda. Verder wordt alle andere afleiding voorkomen. Zo haalt de app mensen die thuis zitten uit hun isolement en wordt het verkeer een stuk veiliger.



Het Zwolse bedrijf is in gesprek over samenwerking met andere zakelijke apps en stichtingen voor blinden en slechtzienden. Ook probeert Vipconn gehoor te krijgen bij diverse overheidsinstanties om een en ander samen op de markt te brengen. Verder is het bedrijf op zoek naar een partner zoals een innovatieve telecomaanbieder of verzekeringsmaatschappij om de app via die weg op de markt te brengen. Alle partijen zouden hier direct voordeel bij hebben.