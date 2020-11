'Stop met zoveel mogelijk mensen per vierkante meter in bestaande steden te proppen'

Dit is een expertquote van Jelle de Jong van IVN, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: ‘Groningen is gezondste stad van het land’ | ANP



Adviesbureau Arcadis heeft twintig steden beoordeeld op gezondheid. Groningen, Nijmegen en Maastricht gaan op kop. Daar gaat het erg goed en daarin speelt groen een belangrijke rol. De vier grote steden daarentegen scoren niet goed op de onderdelen ‘gezond milieu’ en ‘gezonde buitenruimte’. En dat heeft alles te maken met het beleid om extra woningen allemaal te bouwen binnen de grenzen van de bestaande steden.



Deze ‘binnenstedelijke verdichting’, die vaak wordt geprezen, kent echt zijn beperkingen. Als we mensen gezond willen laten leven, dan is groen in de buurt echt belangrijk. Tijdens deze coronacrisis zijn we ons daarvan nog eens extra bewust geworden. Daarom is het hoog tijd ermee te stoppen zoveel mogelijk mensen per vierkante meter in de bestaande steden te laten wonen. De ambitie is nu om de komende tien jaar nog bijna een miljoen woningen extra te bouwen en een groot deel daarvan moet in bestaande steden komen: door verdichting en hoogbouw.



Hopelijk is dit rapport een wake up call, want dit gaat ten koste van de gezondheid van mensen. Er moet ruimte blijven voor groen. Een goed voorbeeld van hoe het ook kan, is Kerkebosch Zeist. Deze wijk won vorig jaar de prijs voor meest natuurinclusieve wijk van Nederland. Daar is tijdens de ontwikkeling continu oog geweest voor de combinatie van woningbouw en natuur.



Jelle de Jong is directeur van IVN Natuureducatie.