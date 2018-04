Persuitnodiging: Filmtreatment werkt bij verslaving en PTSS

Amsterdam - Filmmaker Gwendolyn Nieuwenhuize presenteert haar korte film en research in Het Ketelhuis op 25 april - 19.30 gedurende Eclectic Night. Aan de hand van Broken 25’ vertelt zij hoe haar methode werkt om posttraumatische stressstoornissen en daaraan gerelateerd verslavingsgedrag te verhelpen met film.



Tijdens haar Masteropleiding Artistic Research aan de Nederlandse Filmacademie deed zij onderzoek naar het transformeren van het autobiografische verhaal tot fictie, met als doel je te emanciperen van traumatische herinneringen, blijvend vrij van verslaving te leven en zo weer deel uit te maken van de maatschappij.



Na kleinschalig te zijn getest is er een indicatie dat deze methode werkt. De deelnemers bleken te zijn hersteld en op langere termijn vrij van verslaving. Zij bleken bovendien weer geschikt voor de arbeidsmarkt doordat een deel van de methode, het regisseren van je eigen film, de uitwerking heeft van een assertiviteitstraining, men doorbreekt de depressie en het persoonlijke isolement. In samenwerking met Professor Wiers van de UvA (developmental psychopathology) wordt dit proces komend jaar op grotere schaal ontwikkeld tot een wetenschappelijk bewezen methode binnen een pilot project in samenwerking met de Masteropleiding Artistic Research en particuliere investeerders.



‘Processing the memories, mediating the autobiography, shaping it, proved to be a tool of emancipation. Transforming the raw emotions of the traumatic events of my life into constructed frames, images and sounds and sharing it with an audience, (re)connects me to society. I offer the audience a window into a constructed world that might resonate with them; they might recognise something that is part of themselves or the society we live in.’



“I broke out of the memory into a fictive context and from the fiction back into the real’



Pers is van harte welkom en kan zich aanmelden via Gwen Nieuwenhuize: 0681903528 of: tickets zijn online te reserveren via Ketelhuis: https://www.ketelhuis.nl/films/eclectic-night/2389