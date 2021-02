Vlag van NVVE wappert in Vinkega

Vanaf vandaag wappert de vlag van de NVVE een week lang in het Friese Vinkega. Daarmee trapt de NVVE de Week van de Euthanasie af. In de tuin van Klazien Alberda, oprichtster en erelid van de NVVE, werd de vlag in top gehesen, in het bijzijn van Job Cohen, voorzitter van de Raad van Toezicht van de NVVE. In Vinkega is het fundament gelegd voor de huidige euthanasiewetgeving die precies 20 jaar geleden werd aangenomen in de Eerste Kamer.



Dit jaar staat de Week van de Euthanasie in het teken van euthanasie bij dementie. Tot en met vrijdag 19 februari organiseert de NVVE diverse (online) activiteiten, zoals dagelijkse gratis digitale lezingen over euthanasie bij dementie. De NVVE Jongeren lanceren op zaterdag 13 februari Café Doodnormaal dé podcast, een tweewekelijkse podcastserie waarin experts praten over onderwerpen waar jongeren mee te maken krijgen als ze nadenken over het zelfgekozen levenseinde. Op zondag 14 februari gaat de documentaire Dokter Kees van Jesse van Venrooij in première die via een livestream is te bekijken.



Ook verschijnen er dagelijks columns van vijf gastcolumnisten: cabaretier/schrijver/muzikant Vincent Bijlo, medisch ethicus Gert van Dijk, psychiater Menno Oosterhoff, voormalig verpleeghuisarts Marinou Arends en Carla Bekkering, coördinator van het Adviescentrum van de NVVE.



Kijk voor alle informatie over de Week van de Euthanasie en aanmelden voor lezingen en filmpremière op de website van de NVVE: www.nvve.nl/weekvan