De Correspondent presenteert live podcasts bij Het Nationale Theater

Het journalistieke podium De Correspondent en Het Nationale Theater gaan samenwerken. Vanaf december worden er -in aanwezigheid van publiek- live podcastprogramma’s van De Correspondent gepresenteerd bij Het Nationale Theater in Den Haag. Sterre Sprengers, hoofdredacteur van De Correspondent, over de samenwerking: “Wij kijken uit naar deze nieuwe live variant van twee van onze podcasts omdat gesprekken met luisteraars erbij, die zich bovendien in het gesprek kunnen mengen, een bijzondere dynamiek aan de inhoud toevoegen. Het Nationale Theater biedt daar passende podia voor.”



De Correspondent en Het Nationale Theater zien verwantschap in de manier waarop zij verhalen vertellen over de wereld en waarbij niet de waan van de dag het uitgangspunt is, maar het grotere verhaal dat hieraan ten grondslag ligt. Om die reden worden twee verschillende podcastseries gepresenteerd in Het Nationale Theater: De Rudi & Freddie Show (10 december, 20 april 2019) en Goede Gesprekken onder leiding van Lex Bohlmeijer (13 januari, 10 maart en 26 mei). De liveversie van de Rudi & Freddie Show vindt plaats in cafésetting in Theater aan het Spui in Den Haag. De opnamen van Goede Gesprekken zijn in het donker, zodat de focus geheel op het luisteren ligt. "De live podcasts dragen bij aan de ontwikkeling van nieuw en innovatief aanbod in het theater, de podcasts van de Correspondent passen bovendien naadloos bij de thema’s en onderwerpen die wij in onze voorstellingen aansnijden", zegt Cees Debets, directeur Theater van Het Nationale Theater.



De Rudi & Freddie Show



De aftrap begint met De Rudi & Freddie Show van Rutger Bregman (historicus/correspondent vooruitgang) en Jesse Frederik (econoom/correspondent economie). Zij werden onlangs door BNR Nieuwsradio onderscheiden met de Podcast Award 2018 in de categorie Zakelijk. Hun podcast gaat over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van historie, economie, maatschappij en politiek. Samen, soms bijgestaan door een gast, voeren zij gesprekken over uiteenlopende onderwerpen die hen bezighouden: van het beste medicijn tegen racisme tot de gevaren van empathie en vriendschap. Frederik schreef onder andere voor Follow the Money en won in 2013 samen met Eric Smit de journalistieke prijs De Tegel. Bregman heeft diverse boeken op zijn naam staan, waaronder bestseller Utopia for Realists. Samen schreven zij Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers.



Goede Gesprekken



Lex Bohlmeijer is correspondent goede gesprekken bij De Correspondent. In zijn podcast gaat hij in gesprek met mensen uit de politiek, kunsten, journalistiek en wetenschap, die een bijzonder en vaak onbekend verhaal hebben. Bohlmeijer: “Ik vind luisteren een wondermooi ding. Het wordt heel erg veronachtzaamd. We willen allemaal praten, praten, praten. Ik heb het idee dat ieder mens het fijn vindt om waargenomen te worden door iemand anders. Dat is een soort mensenrecht. Luisteren is een actieve bezigheid.” Bohlmeijer werkt sinds 1988 voor de radio als documentairemaker en presentator, onder andere bij het programma Casa Luna (NCRV) en bij Radio 4. Daarnaast schrijft hij teksten voor theater en is hij dramaturg.



Data



De Rudi & Freddie Show: maandag 10 december 2018, zaterdag 20 april 2019, 20.15 uur, Theater aan het Spui in Den Haag. Goede Gesprekken met Lex Bohlmeijer: zondag 13 januari, zondag 10 maart, zondag 26 mei 2019, 13.00 uur, Theater aan het Spui in Den Haag.



Kaarten zijn verkrijgbaar via www.hnt.nl.