!D Cloud-software gekozen voor grootste RFID-uitrol in Scandinavië

Voor de RFID-uitrol in hun 200 winkels in Noorwegen heeft Voice Norge AS gekozen voor !D Cloud, het toonaangevende RFID-softwareplatform van Nedap. De roll-out, die binnen 6 maanden werd afgerond, is de grootste RFID-implementatie op de Scandinavische retailmarkt tot nu toe.



Johnny Ottesen, CEO bij Voice: “We moesten onze voorraadnauwkeurigheid aanzienlijk verhogen om de beschikbaarheid van onze producten in de schappen te verbeteren en onze omnichannel-plannen te kunnen realiseren. !D Cloud is voor ons de beste oplossing: het is schaalbaar, gebruiksvriendelijk en eenvoudig te integreren met onze Infor M3 ERP-software, waardoor een snelle grootschalige implementatie gerealiseerd kon worden.”



De volledige uitrol werd vooraf gegaan door een pre-rollout in vier winkels. Het resultaat: 98+% voorraadnauwkeurigheid, wat leidde tot een betere productbeschikbaarheid en meer omzet. Op basis van deze resultaten besloot Voice om !D Cloud uit te rollen in hun 200 winkels binnen de Voice retailketen, onder meer in winkels van Match, VIC en Boys of Europe.



“We zijn er trots op dat Voice heeft gekozen voor onze !D Cloud software. Het is de grootste RFID-implementatie tot nu toe in Scandinavië. Het is fantastisch om retailers te ondersteunen bij het oplossen van uitdagingen op het gebied van voorraadnauwkeurigheid. Vanaf nu kan Voice omnichannel-services zoals Click & Collect aanbieden en de customer journey opnieuw vormgeven”, vertelt Mark Kasbergen, Global Business Developer bij Nedap Retail.