AMACOM VERSTEVIGT HAAR POSITIE IN EUROPA DOOR AANSLUITING BIJ EXERTIS

Amacom, The Amazing Company B.V. en Exertis, een toonaangevende Britse distributeur in zakelijke communicatiemiddelen, audiovisuele hulpmiddelen en netwerkvoorzieningen, zijn overeengekomen dat zij hun bestaande samenwerking een verdiepingsslag gaan geven. Amacom gaat zich met ingang van heden internationaal aansluiten bij Exertis en het in Ierland gevestigde, beursgenoteerde moederbedrijf DCC, aan wie zij een meerderheidsbelang van haar aandelen heeft verkocht. De samenwerking tussen de genoemde partijen is op vrijdag 10 mei jl. officieel bekrachtigd en ter goedkeuring bij de onafhankelijke publieke toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) aangeboden. De afronding hiervan neemt naar verwachting circa drie tot zes weken in beslag.



Amacom en Exertis zijn van mening dat de gezamenlijke doelstelling om verdere groei op de Europese markt te realiseren het beste kan worden verwezenlijkt vanuit een intensivering van het partnership. Door krachten te bundelen zijn beide partijen beter in staat om partners te binden die op Europees niveau acteren, omdat Amacom en Exertis hen gezamenlijk een totaaloplossing bieden om een breder marktgebied te bedienen.



De samenwerking heeft de afgelopen periode al geresulteerd in de toevoeging van een aantal aantrekkelijke merken aan het merkenportfolio van Amacom. Algemeen directeur Dick Engels geeft aan erg tevreden te zijn over de huidige samenwerking en de aanstaande vervolgstappen op Europees niveau. “De synergie tussen Amacom en Exertis stelt ons in staat om invulling te geven aan de ambitie van onze organisatie om met merken Europese dekking te creëren. Door actiever samen te werken zijn we beide in staat om een meer prominente positie in te nemen op de Europese markt. Dit is een koers die we als de juiste zien binnen de groeivisie van ons bedrijf, zonder daarbij overigens onze eigen bedrijfscultuur te verliezen. We blijven onze vertrouwde bedrijfsnaam voeren en ook alle ruim honderd medewerkers blijven aan Amacom verbonden. Onze leveranciers en klanten mogen daarbij van ons dezelfde kwaliteit en service verwachten, die zij van ons gewend zijn.” Dick Engels vervolgt: “De kennis en kunde die we onderling gaan uitwisselen en de merken die we met de slagkracht en het netwerk van Exertis op de juiste wijze kunnen toevoegen en uitrollen binnen Europa, maken het voor ons én onze partners juist een prachtige en uitdagende stap voorwaarts. We zijn er dan ook trots op dat we deze mijlpaal mogen aankondigen in de maand waarin we ons 20-jarig bestaan vieren.”



Ook Exertis kijkt uit naar de volgende fase van de samenwerking. Managing Director Exertis International Gerry O’Keeffe namens het Britse concern: “Amacom heeft zich gedurende de afgelopen twintig jaar opgewerkt tot de grootste distributeur in consumentenelektronica en klein huishoudelijke apparatuur in de Benelux en heeft hierbij als familiebedrijf een stevige reputatie opgebouwd. Amacom kenmerkt zich door haar innovatie in systemen, excentrieke werkwijze, ambitie en groei en beschikt over een talentvol team medewerkers waar een enorme drive van uitgaat. Hun ambitie om voorop te blijven lopen op de marktontwikkelingen spreekt ons erg aan. We zien in Amacom dan ook de ideale partner om onze zakelijke doelstellingen op Europees niveau te verwezenlijken.”



De overeenstemming over de internationale aansluiting van Amacom bij Exertis is voor beide partijen het startschot voor de doorontwikkeling van de groeiambities om bestaande en nieuwe merken op grootse wijze uit te rollen binnen Europa.



EINDE PERSBERICHT



DCC



Het in Ierland gevestigde DCC is beursgenoteerd (London Stock Exchange, prominente speler FTSE 100) en een toonaangevende internationaal georiënteerde verkoop-, marketing- en servicepartner voor wereldwijde technologiemerken met een visie die gericht is op prestatie en groei. DCC is actief binnen de werkvelden LPG, Retail en Olie, Healthcare en Technology. Exertis is de belangrijkste partner binnen de divisie DCC Technology.