Alphabet introduceert vast tarief voor elektrisch laden

Alphabet biedt samen met Eneco eMobility als eerste leasemaatschappij een vast tarief voor het opladen van een elektrische auto ongeacht waar de auto wordt opgeladen. Er worden geen bijkomende kosten in rekening gebracht. Hiermee maakt Alphabet een einde aan de jungle van tarieven. Elektrisch laden kan vanaf nu inzichtelijk en goedkoop.



De tarieven voor het laden van elektrische auto’s lopen sterk uiteen en bovendien is het vooraf voor de gebruiker vaak onduidelijk wat een laadbeurt precies gaat kosten. Wat er betaald moet worden voor het opladen hangt af van de locatie en de leverancier. Zo kunnen de starttarieven bij de verschillende laadstations in Nederland variëren van 12 cent tot ruim 2 euro. Daarnaast worden in veel gevallen aanvullende transactiekosten in rekening gebracht zoals roaming- en handlingskosten, waarmee de kosten kunnen oplopen tot meer dan € 1,00 per kWh.



Met de vaste tarieven die Alphabet nu introduceert, is die onduidelijkheid verleden tijd. Het oplaadtarief geldt voor alle laadlocaties, inclusief openbare en snellaadpunten in binnen- en buitenland.



Marktleider



Alphabet is marktleider op het gebied van elektrisch rijden. In de eerste helft van dit jaar was een op de zes bestelde (zakelijke) leaseauto’s elektrisch; inmiddels is dat aantal gegroeid naar een op de drie bestellingen. Ruim 8% van het totale wagenpark van Alphabet is nu full EV tegen gemiddeld 4,3% in de totale leasemarkt.



Alphabet en Eneco



Eneco eMobility en Alphabet werken gezamenlijk aan diensten om de EV-markt te faciliteren en te stimuleren. Het partnership bestaat al sinds 2012 en staat voor de meest slimme en transparante oplossingen voor het laden thuis, onderweg en op kantoor. Voor Alphabet is het belangrijk dat dit op een duurzame, innovatieve en kostenefficiënte manier gebeurt, waarbij de klantervaring centraal staat. Met Eneco is de leaserijder bovendien verzekerd van 100% duurzame stroom uit zon- en windenergie.