Trucks & Trailers Nederland: ‘WWFT-controle Banken disproportioneel’

“De wwft (wet witwassen financieren terrorisme) controles door banken bij bedrijven gaat het bedrijfsleven schade toebrengen en beperkt de autonomie”. Dit zegt Brancheorganisatie Trucks & Trailers Nederland. Het bedrijf ontvangt de laatste tijd veel signalen van hun achterban in de industrie.



“De controles gaan gepaard met een extreme lijst aan vragen zowel zakelijk als privé waardoor de ondernemer soms weken tijd vrij moet maken om deze vragen te kunnen beantwoorden. Het geeft een beeld van wantrouwen en er wordt gedreigd met het opzeggen van de bankrelatie wanneer men niet voldoet aan de wensen van de bank. Mede worden betalingen vanuit het buitenland regelmatig vastgehouden ter controle op de wwft waardoor er grote problemen ontstaan tussen bedrijven en hun cliënten waardoor de economie aangetast wordt.”, aldus Trucks & Trailers Nederland. “Bedrijven worden mede geconfronteerd met een lange vragenlijst wanneer er cashgeld gestort wordt terwijl bedrijven bij de fiu( https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/finance-intelligence-unit-nederland-fiu-nederland) deze bedragen al hebben gemeld.”



Trucks & Trailers Nederland: “Bovendien is het nog maar de vraag of de banken wettelijk deze positie in kunnen nemen en deze handelswijze niet in strijd is met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).” Volgens de organisatie is er al voldoende toezicht door de FIU en de Belastingdienst. “De buitenproportionele controles van banken zal de economie aantasten en de politiek zal zich hierover moeten buigen.”