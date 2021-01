'Nieuwe ronde coronasteun voor startups'

Dit is een expertquote van Maurice van Tilburg van Techleap.nl, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Topvrouw VNO-NCW: paniek bij ondernemers | ANP



“Ondernemers zijn in paniek en het water staat hen nu echt aan de lippen", stelt VNO-NCW-topvrouw Ingrid Thijssen. Ook startups worden getroffen door de crisis. In het recent verschenen rapport State of European Tech van investeerder Atomico geeft 46 procent van de startups aan moeilijk aan kapitaal te kunnen komen, 32 procent ervaart door Covid-19 een vertraging in productontwikkeling en 30% een verlaagde afzet. Om startups te helpen, heeft de overheid de Corona-OverbruggingsLening (COL) heropend, Aanvragen kunnen tot 1 februari ingediend worden via het Techleap-portal.



Maurice van Tilburg is Directeur Kapitaal van Techleap.nl.