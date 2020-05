Onderzocht: Wat kinderen willen behouden van onderwijs op afstand

Leerlingen beoordelen het onderwijs op afstand van afgelopen periode. Wat willen ze behouden aan het online leren? Vooral het zelf kunnen bepalen van hun planning en tempo zou moeten blijven. Dit bleek uit een grootschalig onderzoek dat de CED-Groep uitzette onder ruim 10.000 kinderen en jongeren die thuis hebben gewerkt met de digitale lessen voor begrijpend lezen van Nieuwsbegrip. In de periode van noodgedwongen afstandsonderwijs in de coronacrisis zijn extra veel scholen gestart met het volledig digitaal aanbieden van de begrijpend leeslessen.



Onderzoek: wat mag blijven?



Doordat er nu veel ervaring is opgedaan met online leren en onderwijs op afstand, is het een logisch moment om te onderzoeken: hoe hebben kinderen het thuisonderwijs beleefd? Willen leerlingen bijvoorbeeld lessen online blijven doen? Maar liefst 84% gaf aan soms (34%) of altijd (50%) lessen online te willen maken. 78% van de leerlingen wil instructiefilmpjes van hun leraren behouden en over het beeldbellen met hun leraar is 83% van de ondervraagde leerlingen positief.



‘De online lessen op Teams werken heel goed. De meester legt alles wat we moeten maken heel goed uit. Het is online rustiger werken dan in de klas.’



Meer zelfstandig en alleen doen



Het merendeel van de kinderen vindt het in meer of mindere mate prettig om meer zelfstandig en alleen te kunnen werken. 78% wil dit behouden.



‘Ik wil houden dat ik niet naar de uitleg hoef te luisteren. Alleen als ik vragen heb.’



Zelf weten wanneer ik de les doe – planning



Gemiddeld 87% van de leerlingen geeft aan de flexibiliteit in de planning heel graag te willen behouden. Slechts 7% hecht hier geen waarde aan.



‘Het zelf weten wanneer je gaat leren (met een beetje hulp van je ouders).’



Zelf het tempo kunnen bepalen



Hier spreekt de jeugd zich heel duidelijk uit: met een overtuigende 93% laten de kinderen weten dat hun eigen invloed op het tempo belangrijk is.



‘Op je eigen tempo werken, waardoor je sneller klaar bent (in mijn geval) en later vrije tijd over hebt voor bijv. huiswerk voor de rest van de week.’



Knuffelen met hamsters



De leerlingen werd gevraagd wat ze verder als prettig hebben ervaren aan het thuiswerken. Die antwoorden variëren van ‘dat ik met mijn hamster kan knuffelen’ en ‘de rust thuis’ tot ‘ik vind het maar saai, ik doe het liever met iemand samen’. Het meest in het oog springt wel dat kinderen zelf willen bepalen wat ze doen, wanneer en hoe snel. Ook vinden veel kinderen het leuk om op een laptop of computer te werken.



Het onderzoek geeft veel stof tot nadenken over de digitale toekomst van het onderwijs.



Over Nieuwsbegrip



Nieuwsbegrip is een begrip in onderwijsland. Ruim 85% procent van de basisscholen maakt er gebruik van. Begin 2020 lanceerde Nieuwsbegrip pakket Goud. Leerlingen maken de opdrachten en toetsen in hun eigen online leeromgeving. Iedere week verschijnen nieuwe begrijpend leeslessen, gebaseerd op een actueel onderwerp. Toen leerkrachten van de ene op de andere dag afstandsonderwijs moesten vormgeven, ontstond een run op het digitale pakket. Leerlingen kunnen daarmee zelfstandig aan de slag. Ook kregen de jongere leerlingen extra ondersteuning van ‘juf Kim’ van de CED-Groep in de vorm van filmpjes. Leerlingen vonden die extra filmpjes fijn. 42% waardeerde haar ondersteuning met vijf sterren.



‘De juf stuurt geen filmpjes maar omdat jullie zo geweldig zijn dat jullie het zo goed uitleggen dat ik het alleen kan doen geef ik jullie 5 sterren.’