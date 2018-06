Anne-Marie Rakhorst treedt toe tot RvC Twynstra Gudde

Per 15 juni 2018 is Anne-Marie Rakhorst toegetreden tot de Raad van Commissarissen van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. Per 14 juni 2018 is Mariënne Verhoef teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen van Twynstra Gudde na het volmaken van de maximale zittingstermijn.



Anne-Marie Rakhorst is ondernemer, publicist en spreker op het gebied van duurzaamheid. Twynstra Gudde omarmt het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen en ambieert om in 2025 het duurzaamste adviesbureau in Nederland te zijn.



“Twynstra Gudde bestaat uit een zeer interessante groep van experts die binnen overheid, bedrijfsleven en instellingen werkt aan belangrijke transities in onder andere mobiliteit, vastgoed, zorg, energie en water. Gebieden waar ik zelf ook dagelijks met plezier in onderneem”, aldus Anne-Marie Rakhorst. “Ik kijk er zeer naar uit om dit prachtige bureau samen met Rob van Gijzel en Paul Riemens te faciliteren en ondersteunen als toezichthouder.”



Naast Anne-Marie Rakhorst bestaat de Raad van Commissarissen van Twynstra Gudde uit Rob van Gijzel (voorzitter) en Paul Riemens.