Schoonmakend Nederland, dé brancheorganisatie van de schoonmaaksector

OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten) verandert van naam. Vanaf vandaag (donderdag 3 december) heet deze brancheorganisatie Schoonmakend Nederland. Piet Adema, voorzitter van Schoonmakend Nederland, legt uit: ‘Eind vorig jaar en begin dit jaar bepaalden bestuur en directie een nieuwe strategie. Dichter bij onze leden, de gehele branche beter op de kaart zetten, er zijn voor de hele branche en een blik op de toekomst. Toen kwam plotseling corona om de hoek kijken. We konden onze nieuwe strategie meteen bewijzen en schoonmaak in Nederland op de kaart zetten.’



De leden blijven de basis vormen van de ‘nieuwe’ brancheorganisatie. Zij bepalen de koers, behouden hun ledenvoordelen en extra service, maar Schoonmakend Nederland neemt verantwoordelijkheid voor de hele branche en draagt het grote belang en de waarde van schoonmaak en hygiëne uit.



Adema vervolgt: ‘De coronacrisis liet wederom zien dat wij een sterke organisatie zijn en een serieuze gesprekspartner voor verschillende partijen op verschillende niveaus, zoals politiek Den Haag, overheden, sociale partners, collega-brancheorganisaties etc. Hierdoor konden wij snel en effectief schakelen en de hele schoonmaakbranche actief ondersteunen in deze moeilijke tijd. Leden en niet-leden wisten ons te vinden. Wij realiseerden ons dat de ingeslagen weg, de juiste weg was’



Naamswijziging



Bij een nieuwe positionering hoort een naam die daarbij aansluit. ‘Onze oude naam had altijd extra uitleg nodig. We wilden een naam die niet alleen in één keer duidelijk maakt wie wij zijn, maar ook voor wie wij staan, nu en in de toekomst. Wij zijn Schoonmakend Nederland!’, legt Adema uit.



Drie thema’s



Schoonmakend Nederland richt zich op drie thema’s, die van groot belang zijn binnen de schoonmaaksector:



1. Arbeidsmarkt en werkgeverschap: (bestaande) belangenbehartiging, vitaliteit en gezondheid;



2. Ondernemerschap: ondersteunen van bedrijven bij hun groei en innovatie(s) en hulp bij praktische vragen (zoals in de huidige crisis bijvoorbeeld via de corona-helpdesk);



3. Duurzaamheid: ondersteuning en zichtbaarheid bij de initiatieven op het sociale vlak en bijvoorbeeld gezamenlijk onderzoek naar verduurzaming van onder meer schonere schoonmaakmiddelen en de energietransitie.



Platformen



Eén van de veranderingen die Schoonmakend Nederland doormaakt ten opzichte van haar ‘voorganger’, is het sterker inspelen op de behoeften van de mkb-bedrijven en de zogeheten platformen. In de platformen komen per schoonmaakspecialisme ondernemers bij elkaar. Zo zijn er onder meer platformen voor de reconditionering, glasbewassing en gevelonderhoud, jonge ondernemers, hotelschoonmaak en onderwijs. In de schoonmaaksector zijn er overkoepelend veel overeenkomsten, maar elk specialisme loopt vaak tegen specifieke zaken aan. Door de inrichting van deze platformen is Schoonmakend Nederland beter in staat om (snel) in te spelen op de wensen en behoeften van deze schoonmaakspecialismen.



Meer informatie over Schoonmakend Nederland is te vinden opwww.schoonmakendnederland.nl