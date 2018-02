Henk Schiffmacher veroordeelt Gerard tot levenslang

Vandaag heeft tattookoning Henk Schiffmacher een bezoeker van The Amsterdam Dungeon tot levenslang veroordeeld met een blijvende, door hem persoonlijk ontworpen, Dungeon tatoeage.



Via sociale media is de Amsterdamse attractie op zoek gegaan naar een slachtoffer voor een Dungeon tattoo, en uit ruim honderden aanmeldingen is de ras Amsterdamse meester Gerard gekozen. Vandaag is deze unieke tatoeage door Schiffmacher bij Gerard gezet en zal dus voor de rest van zijn leven een aandenken hebben aan The Amsterdam Dungeon.



Voor de tatoeage is was de 65 jarige tattoo-artiest weer even terug in zijn oude vertrouwde tattooshop aan de Ceintuurbaan. Schiffmacher doet het om gezondheidsredenen de laatste tijd rustig aan.



Slachtoffers die naast het net hebben gevist hoeven niet te treuren, ze kunnen een plakversie van het design ontvangen bij een bezoek aan de attractie. Deze actie loopt tijdens de voorjaarsvakantie zo lang de voorraad strekt.



