Acties en stakingen bij AkzoNobel onafwendbaar

Zojuist heeft Akzo Nobel gereageerd op de eisen genoemd in het de VMHP en de andere vakorganisaties gestelde ultimatum. De VMHP had AkzoNobel hiervoor tot vrijdag 6 juli 2018, 18.00u de tijd gegeven. AkzoNobel nodigt de vakorganisaties uit voor overleg, maar geeft bij voorbaat aan vast te zullen houden aan haar standpunten en niet tegemoet te zullen komen aan de eisen van de vakorganisaties.



Als gevolg van deze halfslachtige reactie van AkzoNobel zullen er op korte termijn acties, werkonderbrekingen en stakingen plaatsvinden op de verschillende locaties van AkzoNobel.



In het (nu verlopen) ultimatum eist de VMHP:



· Een versterking van het pensioenfonds om de pensioenen van de deelnemers weer te kunnen laten meegroeien met de lonen en prijzen. De VMHP vraagt AkzoNobel om een achtergestelde lening van €400 miljoen aan het pensioenfonds te verstrekken.



· De VMHP wil concrete afspraken rondom duurzame inzetbaarheid zodat werknemers gezond de pensioenleeftijd kunnen halen.



· De VMHP wil een loonsverhoging van 3,5 % voor 2018 en 2019, plus een eenmalige uitkering van € 2.500 per werknemer.



· De VMHP wil voor de werknemers van de te verkopen Chemicals tak van het bedrijf een werkgelegenheidsgarantie van 5 jaar.







“Eens te meer is duidelijk dat AkzoNobel zich nauwelijks iets gelegen laat liggen aan haar werknemers en aan wat werknemers willen. AkzoNobel neemt de werknemers als belangrijke stakeholder niet serieus”, aldus Jan Admiraal, bestuurder van de VMHP. “Opnieuw blijkt dat AkzoNobel alleen de aandeelhouders serieus neemt. Bij AkzoNobel komt de aandeelhouder op de 1ste plaats. Dan volgt er lange tijd niets en dan pas komen de andere stakeholders in beeld, waaronder de werknemers.”