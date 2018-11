Haibu Experience Center biedt unieke kleurservice

Het Haibu Experience Center in hartje Amersfoort voegt een uniek element toe aan het bestaande concept, namelijk de kleurservice! In de fysieke winkel van groothandel Kapperskorting.com kunnen klanten hair & beauty in de breedste zin van het woord ervaren. Van shoppen tot het testen van tools bij de toolbar en het volgen van trainingen. Vanaf november is hier de kleurservice bijgevoegd. Een service voor klanten om ‘even’ binnen te lopen voor een professionele kleurbehandeling.



Kleuradvies op maat!



Even binnenlopen voor een snelle kleurbehandeling is niet de standaard. De kleurservice is dan ook een aangepast concept. Zeven dagen per week zijn klanten welkom voor een gratis kleuradvies op maat. Daarnaast kunnen zij op vrijdag, zaterdag en zondag zonder afspraak terecht voor een kleurservice behandeling. Voor een kleine meerprijs kunnen klanten zelfs hun haar laten wassen en/of drogen.



De kleurservice bestaat uit het opbrengen van een haarkleuring door een professional van het Haibu Experience Center. Het voordeel van de kleurservice is dat er gebruik gemaakt wordt van professionele haarkleuring die niet verkrijgbaar is bij de drogist. ‘’Perfect voor klanten die zelf hun haar kleuren, maar meer behoefte hebben aan gemak en kwaliteit!’’, aldus storemanager Charelle Nutbeij.



Geen concurrentie met kappers



De nieuwe kleurservice van het Haibu Experience Center concurreert niet met kappers. Het grote verschil tussen de twee is dat de professionals van het Haibu Experience Center geen balayage, highlights of andere kleurtechnieken toepassen. Daarnaast kunnen klanten hun haar niet laten knippen of stylen en worden er geen andere diensten uitgevoerd op het gebied van hair & beauty. Deze werkzaamheden horen bij het ambacht van de kapper!



Over



Het Haibu Experience Center op het Sint Jorisplein in Amersfoort is een initiatief van Kapperskorting.com. Dit is dé online groothandel in kappers- en beautyproducten voor Nederland en België. Het assortiment bestaat uit meer dan 15.000 producten van ruim 150 verschillende merken. Grote merken zijn Goldwell, L’Oréal, Schwarzkopf, Wella en Make-up Studio. Met scherpe prijzen, inspirerende blogs en een uitstekende klantenservice biedt Kapperskorting.com alles wat hair & beauty professionals nodig hebben!