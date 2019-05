Malkani: "Komende oorlog niet tussen landen, maar volk en overheid"

MAASTRICHT - De Europese verkiezingen zijn in volle gang, en daarmee de discussie over de toekomst. Deze week landde befaamd spreker en wisdom-coach Vikas Malkani in Nederland. Tijdens een inspirerende ontmoeting met voormalig President van Europa Herman Van Rompuy werden verwachtingen uitgesproken: ‘’De volgende oorlog zal niet plaatsvinden tussen verschillende landen, maar tussen het volk en hun regering.’’



Data als drijfveer



Volgens Vikas Malkani, die wereldwijd werkt met beroemdheden en bedrijven, zal technologie en data een steeds groter gat slaan tussen overheden en inwoners. Bedrijven als Facebook zijn niet langer slechts socialmediakanalen, maar bedrijven geworden met meer macht dan ooit tevoren. Op hun beurt leggen zij weer macht in de handen van het volk: wie een boodschap wil verspreiden, kan dit binnen enkele klikken doen.



Reguleren in plaats van restricties



Overheden daarentegen blijven achter op de snel opeenvolgende technologische ontwikkelingen. De machtsverhoudingen veranderen daarmee, dankzij de nieuwe tussenschakel van deze datagedreven organisaties. Malkani wil niet alleen organisaties, maar ook overheden inspireren om juist in te spelen op deze ontwikkelingen, in plaats van ertegen te vechten.



Op 28 mei spreekt Vikas Malkani in het Beneluxtheater te Berlicum op Food4Business. Meer informatie via www.food4business.nl