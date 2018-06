Revolutie in de Drankenbranche

VROUWENHANDEN AAN HET GLAS



Drie toonaangevende vrouwen in de drankenbranche Tess Posthumus (vier jaar op rij top 10 International Bartender of the Year), Barbara Verbeek (Register Vinoloog) en hoofdredacteur Fiona de Lange (gecertificeerd bierexpert) vinden de tijd rijp voor vernieuwing, inspiratie en storytelling. De drankenbranche is nog steeds vooral een mannenbolwerk. Hierdoor lijkt de tijd al jaren stil te staan. Bij ruim 4000 abonnees, slijterijen, bierbrouwerijen en andere vakmensen uit de branche valt begin september de geheel vernieuwde Adfundum op de mat onder de nieuwe naam More than drinks!



Millennials zoeken vernieuwing



Wijnhuizen, bierbrouwers en distilleerderijen brengen fantastische nieuwe producten en concepten met beleving en inspiratie op de markt. Het is aan de drankensector om deze doorvertaling ook te maken naar de consument. De toekomst draait om de millennials. Fiona de Lange, de nieuwe hoofdredacteur van More than drinks! en bierexpert: “De hunkering naar continue inspiratie en vernieuwing is in de drankenbranche aanwezig. Met deze nieuwe formule kan iedereen inspiratie tappen aan de hand van rake reportages, veel online en offline kennis én achtergrond.”



Meer beleving, actualiteit, reportages, interviews en inhoudelijk vaknieuws



In de vernieuwde More than drinks!, begin september verschijnt het eerste nummer nieuwe stijl, komen inspiratie, reportages, aandacht voor de mens achter het bedrijf, marketing, maatschappelijke ontwikkelingen en beurzen aan bod.De nieuwste producten en merkconcepten worden gepresenteerd samen met het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Kopstukken geven tips en advies op het gebied van bedrijfsvoering, presentatie, beveiliging, service en klantenbinding. Ook influencers delen hun visie op de branche.Het is een platform met de noodzakelijke vakinformatie voor de drankenspecialisten van de toekomst.



More than drinks! wordt feestelijk gepresenteerd op de Dranken & Pakket expo 2018, op 9 en 10 september in Houten.



More than drinks!



Vakblad More than drinks! valt voorlopig vijf keer per jaar op de mat bij alle drankenspecialisten in Nederland. Meer informatie over de vernieuwde More than drinks! is te vinden op www.morethandrinks.nl



More than drinks! is onderdeel van uitgeverij Vakbladen.com. Via meer dan 40 bekende sterke merken, waarvan het merendeel marktleider is, en met hoogwaardige vakinformatie in print, online, sociale media en sinds kort het eigen tv-kanaal coiffuretv.nl, bereikt Vakbladen.com meer dan 200.000 professionals. Vakbladen.com is actief in de sectoren Maritiem, Techniek, Chemie & Life Sciences, Hout, Wonen, Communicatie, Financiële Dienstverlening, Food, Proces Industrie, Agrarisch, Fotografie & Media, Kappers en Beauty. Zie ook: www.vakbladen.com