HMC geeft met 'The Real World' ongefilterde kijk op zorgwerkvloer

Op 18 juni gaat de nieuwe wervingscampagne van Haaglanden Medisch Centrum van start. Medewerkers hebben zelf bepaald hoe de campagne eruit moest komen te zien en werkten mee aan de uitvoering. Hun keuze? Geen gelikte of gescripte filmpjes, maar videoportretten van echte zorgmedewerkers. In HMC The Real World delen medewerkers hun ervaringen en meningen – zónder filter. Want wat is er belangrijker voor nieuwe collega’s dan om te zien hoe het er echt aan toegaat op de werkvloer?



Dit is een unieke wervingscampagne: nog niet eerder gaf een ziekenhuis een wervingscampagne volledig uit handen aan het eigen personeel, dat vervolgens ook nog eens ongefilterd de realiteit in beeld brengt.



Met een schaarste aan gespecialiseerd zorgpersoneel is het een hele kunst om aan nieuwe mensen te komen. Een strakke recruitment video? Daar prikken de meeste mensen zo doorheen. HMC is ervan overtuigd dat goed personeel de overstap pas maakt wanneer ze een beeld van de werkelijkheid krijgen en wanneer ze zich kunnen identificeren met wat ze zien. Hierom laat HMC met alle vertrouwen het eigen personeel aan het woord, met kritiek en al.



In een tiental video’s maakt de kijker kennis met vijf medewerkers van totaal verschillende afdelingen, die samen de nieuwe campagne van HMC bedenken. Van het eerste begin tijdens de brainstormsessies tot en met de uitvoering. De vijf zullen de rest van het jaar worden gevolgd, tijdens hun werk én daarbuiten. Tot eind 2019 deelt HMC hun ervaringen, positief én negatief, op de eigen website en via socialmediakanalen.



Top Employers

HMC mag zich sinds dit jaar rekenen tot een van de Top Employers van Nederland, een primeur voor een ziekenhuis in de regio Zuid-Holland. Deze certificering, gebaseerd op een grondige audit, laat zien dat HMC zich met recht een opleidingsziekenhuis mag noemen. Een ziekenhuis dat veel interne doorstroommogelijkheden biedt en medewerkers in staat stelt om optimaal te functioneren. En dat personeel verdient uitstekende nieuwe collega’s.



HMC heeft op deze manier de perfecte vorm gevonden om zijn doelgroep aan te spreken. In een wereld waar iedere boodschap strak en perfect gepolijst wordt aangeboden, hebben mensen een steeds scherpere filter ontwikkeld voor alles wat nep is. HMC kiest ervoor om nieuwe collega’s niet met verleiding binnen te halen, maar hen inzicht te bieden in de werkelijkheid en zo een goed gefundeerde keuze te maken voor hun carrière.