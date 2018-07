Canal Digitaal past TV App aan op het tv kijken van nu

Canal Digitaal heeft vandaag zijn TV App geüpdate, waarmee je in het enorme aanbod de voor jou relevante programma’s nog makkelijker kan vinden. En de app is nu nóg gebruiksvriendelijker geworden. Hij heeft een flinke metamorfose ondergaan, zodat je precies weet welke programma’s trending zijn en welke live sportwedstrijden je niet mag missen. De TV App is gratis beschikbaar voor klanten met een iOS en Android besturingssysteem.



De grootste verandering zit in het startscherm, het eerste scherm dat je ziet zodra je de app opstart. Zo zie je overzichtelijk de verschillende soorten programma’s gebundeld, die je direct kunt (terug)kijken en dat allemaal in 1 kleine duimbeweging:



Live: wedstrijden, events en programma’s, zoals de Tour de France, die nu op tv zijn.



Trending: de best bekeken programma’s van de afgelopen 24 uur.



Vanavond op tv: prime time programma’s.



Nieuwe films: de meest recente gratis arthouse films.



Nu live sport: ‘must see’ sportwedstrijden die nu plaatsvinden.



Trending genres: Meest bekeken sport, entertainment, coke en jeugdprogramma’s.



De horizontale rijen van programma’s geven je overzichtelijk het enorme aanbod weer. Zo kijk je altijd en overal je favoriete shows. Ook op een ander scherm (via Chromecast) en in andere EU-landen (alleen voor Canal Digitaal-klanten met een Nederlands adres), want de app heeft geen geoblocking. De vernieuwde app bevat ook een verzameling aan bugfixes en verbeteringen die de app sneller, soepeler en zuiniger maken.



Canal Digitaal biedt hiermee eenvoudig de mogelijkheid om nog meer bijzonders te ontdekken.



In onderstaand overzicht tref je alle aanpassingen per besturingssysteem:



Android



- Minimale Android-versie: 4.3.



- Deze app werkt met Google Chromecast en je kunt casten via MZ-101/MP-201



- Geen geoblock actief op de app



- Te gebruiken op max. 4 apparaten en 2 tegelijkertijd



Wat is nieuw:



- Volledige nieuwe ‘homepage’ binnen de gebruikersinterface (‘Ontdek iets bijzonders’) die uit rijen bestaat met verschillende thema’s



- Bug-fixes en verbeterde performance



IOS



- Minimale iOS-versie: 9 (plus support iPhone X en na deze update: iPad Pro)



- Deze app werkt met Google Chromecast, Apple Airplay en casten via MZ-101/MP-201



- Geen geoblock actief op de app



- Te gebruiken op max. 4 apparaten en 2 tegelijkertijd



Wat is nieuw:



- Volledige nieuwe ‘homepage’ binnen de gebruikersinterface (‘Ontdek iets bijzonders’) die uit rijen bestaat met verschillende thema’s



- Bug-fixes en verbeterde performance



Webportal (Live TV Web)



Wat is nieuw:



- Volledige nieuwe ‘homepage’ binnen de gebruikersinterface (‘Ontdek iets bijzonders’) die uit rijen bestaat met verschillende thema’s



- Bug-fixes en verbeterde performance