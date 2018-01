EG Group en ExxonMobil komen overeen Texaco- en Firezone-tankstations in de Benelux om te bouwen naar ESSO-tankstations



-Strategische omkleuring naar een toonaangevend wereldmerk, met hoogwaardige brandstoffen en raffinaderijen van wereldklasse



-Met deze ombouw zullen klanten genieten van een uitstekende ervaring, met ESSO als toonaangevend merk en een uitgebreid netwerk in de Benelux



-Project versterkt de strategische Europese samenwerking tussen EG Group en ExxonMobil









Breda, Nederland, 18 januari 2018 – EG Group en ExxonMobil in de Benelux kondigen aan dat EG Group honderden tankstations in de Benelux zal omkleuren naar ESSO-stations gedurende 2018. Het eerste tankstation wordt momenteel omgebouwd in Rotterdam, aan de Adriaan Volkerslaan 8.



Op dit moment heeft EG Group een netwerk van ruim 650 Texaco- en Firezone-tankstations in de Benelux. EG Group zal in het eerste kwartaal van 2018 beginnen met de ombouw en verwacht voor het einde van het jaar de grote meerdeheid van de stations te hebben omgekleurd.



Mohsin Issa, mede-CEO EG Group: “Met ESSO voegen we een zeer sterk merk toe aan ons aanbod in de Benelux. Hierdoor kunnen we onze klanten in Nederland, België en Luxemburg voorzien van SynergyTM-brandstoffen en Mobil-smeermiddelen. We kunnen voordeel halen uit de sterke innovatie- en marketingondersteuning van ExxonMobil, omdat zij zich in de Benelux blijven richten op het ontwikkelen en in de markt zetten van het ESSO-merk. In combinatie met onze inspanningen op het gebied van convenience en food-to-go, werken we er hard aan om onze klanten de beste merken en ervaringen te bieden.”



Hugo Detré, Retail Fuels Sales Director voor Europa/Afrika bij ExxonMobil: “Door de uitbreiding van onze samenwerking met EG Group kan ExxonMobil zijn positie als een van de grote brandstofnetwerken binnen de retailmarkt in de Benelux versterken. Door de combinatie van de expertise van EG Group op het gebied van de exploitatie van tankstations en hun sterke shop -concepten samen met ons sterk ESSO-merk, onze hoogwaardige SynergyTM-brandstoffen en onze marketingexpertise, kunnen beide bedrijven de klanten in de Benelux een uitstekende ervaring bieden.”



Jan Michielsen, CEO ExxonMobil Benelux: “Deze overeenkomst onderstreept ons lange-termijn engagement aan de brandstoffenmarkt in de Benelux. We investeren daarnaast meer dan 2 miljard euro in onze strategische raffinaderijen in Antwerpen en Rotterdam om schonere transportbrandstoffen en hoogwaardige basisoliën voor autosmeermiddelen te kunnen produceren.”



EG Group en ExxonMobil werken nauw samen. De twee bedrijven hebben reeds een zeer succesvol merkverdelers-model opgezet voor een deel van de portefeuille in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk en hebben onlangs in Italië en Duitsland een soortgelijke overeenkomst ondertekend. De conversie naar ESSO-stations in de Benelux versterkt de strategische samenwerking met ExxonMobil voor zowel de verkoop van motorbrandstoffen op stations als andere gerelateerde bedrijfsmiddelen van EG. Door deze conversie wordt EG Group de grootste retailbrandstoffenklant van ExxonMobil in Europa. De sterke samenwerking biedt EG Group meer mogelijkheden om in de toekomst door te groeien naar de belangrijkste onafhankelijke forecourt-retailer van Europa. Op de naar ESSO omgekleurde stations zal zowel de GO brandstoffenkaart van EG Group aanvaard worden als de ESSO Card.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ExxonMobil, het grootste internationaal beursgenoteerde olie- en gasbedrijf, gebruikt technologie en innovatie om te voorzien in de groeiende wereldwijde behoefte aan energie. ExxonMobil is een van de grootste raffinadeurs en verkopers van aardolieproducten. De chemie-tak is een van de grootste ter wereld. In de Benelux heeft ExxonMobil 2 raffinaderijen, 7 petrochemische fabrieken, een smeeroliefabriek en een Europees hoofdkantoor en Research & Technology-centrum in Brussel.www.exxonmobil.be / www.exxonmobil.nl /www.exxonmobil.com



EG Group is een van de grootste onafhankelijke retailers binnen Europa met een gevestigde naam op het gebied van brandstoffen, convenience en food-to-go. EG Group bezit en exploiteert ongeveer 2600 locaties in 6 landen: VK, Frankrijk, Benelux en Italië. Later dit jaar zal de EG Group ook het onlangs aangekochte Duitse ESSO-netwerk gaan exploiteren (onder voorbehoud van goedkeuring door de mededingingsautoriteiten). EG Group exploiteert dan ongeveer 3500 stations in heel Europa. www.eurogarages.com