INTERNATIONAAL DESIGN MERK KARE slaat haar vleugels uit in Nederland

Het Duitse KARE Design opent de eerste Nederlandse shop-in-shop bij Home is Home.



KARE is een Internationaal design bedrijf, toegewijd aan het ontwikkelen van de allernieuwste interieur concepten sinds 1981. Vernieuwende meubels, verlichting en interieur accessoires met allemaal een sterke passie voor design. Oprichters Jürgen Reiter en Peter Schönhofen willen verassende, betaalbare lifestyle collecties ontwikkelen. De KARE collectie bestaat uit uiteenlopende artikelen van lampen tot spiegels en van wanddecoratie tot zitmeubelen. Een collectie voor de romanticus, de ondeugende, de stijlbewuste en iedereen die grenzen wil verleggen als het gaat om het inrichten van het eigen huis.



Nu opent KARE de eerste Nederlandse shop-in-shop bij Home is Home. Jan Gerbrands, CEO van Home is Home over de nieuwe KARE shop-in-shop: “KARE staat voor meubels, verlichting en woondecoratie. Fun, ondeugend design met knipoog. Wij zijn enorm trots dat wij deze eerste Nederlandse KARE winkel mogen openen.”



Dick Prince, eindverantwoordelijk voor KARE Benelux: "Deze eerste Nederlandse shop-in-shop is precies waar KARE Design voor staat: shameless en fun, een hele gave collectie. Wij zijn heel blij met Home is Home. Zij begrijpen ons merk en stralen uit wat heel goed bij KARE past! Een ondernemer die ervoor gaat".