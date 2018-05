Programma en line-up Mandala Festival bekend

Burners van Burning Man vliegen over voor bouw megatempel op het water



WANROIJ - Een gigantische tempel op het water, omringd door honderden kunstwerken, activiteiten en bijzondere areas. Het programma van Mandala Festival is zo goed als rond! Met muzikale namen als De Likt, La Fuente, Wannabe a Star, Zwart Licht, Bye Beneco, Herman Brood’s Wild Romance, 25 Tribes en meer dan honderd Creators, kan het festival in het tweede weekend van juni losbarsten.



Sinds begin april verblijft hij hier: Chris ‘Kiwi’ Hankins, bouwer van een van de grootste tempels ooit op Burning Man. Op het terrein van Mandala werkt hij al aan een soortgelijk project: The Temple for Peace. Het kunstwerk wordt gebouwd op het water en is een samenwerking van vele partijen over de hele wereld. Met een kunstproject van dergelijk formaat, is een crowdfunding campagne gebruikelijk. De organisatie heeft zelf al een grote investering gedaan, maar voor het laatste deel wordt hulp ingezameld van bezoekers en liefhebbers. Wie doneert, ontvangt een tegenprestatie. Denk daarbij aan tickets, goodiebags en zelfs levenslang Mandala. Het volledige verhaal en een videodocumentatie zijn te vinden op: ext.re/TempleForPeace



Muzikale line-up

Met De Likt komt een van de heetste bands van het moment naar Mandala. De Rotterdamse formatie speelt iedere zaal plat met een unieke combi van elektro en hiphop. Ook in de picture: Wild Romance. De oud-begeleidingsband van Herman Brood ging viral met de documentaire Buying The Band en brengt nog steeds hits als Never be Clever and Saturday Night - ditmaal op de vrijdagavond van Mandala. Verder op de line-up van de Live Stage onder meer hiphopformatie Zwart Licht, Nadav Dagon (ISR), Akula Rhythm Band, Komodo en Bye Beneco uit Zuid-Afrika. Die laatste band won in 2015 de Zuid-Afrikaanse Grammy’s voor beste alternatieve album.



Verspreid over het terrein vindt de bezoeker andere muzikale parels, zoals: Wannabe a Star, La Fuente, DJ ISIS, Deepend, Belt en Wezol. Daarnaast kent iedere Tribe een eigen programmering - van singer-songwriters tot techno, psytrance, disco, latin en meer. Deze namen worden later bekendgemaakt.



Tribes

Mandala telt dit jaar 25 Tribes, creatieve areas en foodcourts. Elk met een eigen uniek karakter. Naast muziek, worden de Tribes gevuld met talloze projecten van Creators. Dit kan theater, wellness of lichtkunst zijn, maar ook is er een familieprogramma en zijn er workshops en lezingen.



In de bossen vindt de bezoeker bijvoorbeeld The Forest of Enlightenment, vol lichtkunst en soundscapes. Uit Marseille komt Maraboutage: het collectief host een Afrikaans aandoende area vol wereldmuziek. In de Love & Happiness Tribe worden mensen gehuwd en vinden spirituele ceremonies plaats, terwijl The Forgotten Rave zorgt voor een dosis Techno in het bos. Ook telt Mandala drie foudcourts met lekker en kwalitatief eten. Zo is er nog veel meer te ontdekken. Alle Tribes zijn te vinden op http://mandala.holiday/



Mandala vindt plaats op 8, 9 en 10 juni op Vakantiepark De Bergen.



De bijlage met een overview van de line-up & tribes is downloadbaar bij dit bericht en op www.perssupport.nl