Nieuwe CEO’s voor NetDialog en MeasureWorks

Teun Levering is per 1 januari 2020 benoemd tot CEO van NetDialog International. Hij volgt Olaf Hasker op, die per 1 januari CEO van MeasureWorks International is geworden en nauw betrokken zal blijven bij de activiteiten van NetDialog als Non-Executive Director.



Deze aankondiging volgt op berichtgeving over de overname van MeasureWorks door NetDialog en de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten onder beide merknamen.



Levering is verheugd over zijn benoeming en bedankt Hasker voor al zijn steun. "Olaf heeft het bedrijf de afgelopen 10 jaar zeer succesvol geleid. Het zal dan ook een grote uitdaging worden om in zijn voetsporen te treden”, zegt Levering, die de afgelopen jaren Sales & Marketing Director was bij NetDialog. Daarvoor vervulde hij verschillende sales- en managementrollen bij o.a. Samsung, BT en HP Inc.



“Teun Levering heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en uitvoering van de commerciële strategie van NetDialog. Ik heb er alle vertrouwen in dat het bedrijf onder zijn leiding haar groeiambities kan realiseren”, aldus Hasker, die sinds 2009 CEO was van NetDialog.



Over NetDialog



NetDialog heeft alle kennis en producten in huis om bedrijfskritische applicaties in IT-infrastructuren zo efficiënt mogelijk te runnen. Met NetX, de software van NetDialog, kunnen bedrijven hun netwerk- en applicatie performance managen en optimaliseren, en eindgebruikerservaringen verbeteren.